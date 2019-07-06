Когда гаишник имеет право заставить водителя выйти из машины

Полицейский имеет право требовать от гражданина покинуть салон авто только в определенных случаях строго при оформлении протокола. В остальном, согласно пунктам 93 и 93.1 Административного регламента ГИБДД, стражи порядка могут лишь предлагать водителю это сделать, а тот в праве от этого отказаться.

Устранить неисправности

Например, инспектор ГИБДД остановил вашу машину в темное время суток, потому что у нее грязные фары. Закон запрещает движение на авто если его внешние световые приборы загрязнены или не работают в установленном режиме. Страж порядка может вам предложить выйти, чтобы исправить ситуацию — то есть попросту протереть фары. Вы вольны от этого отказаться, но тогда вам придется стоять, так как при таких обстоятельствах вы не имеете права никуда ехать.