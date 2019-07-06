Когда гаишник имеет право заставить водителя выйти из машины

Прошли времена, когда водитель подобострастно бежал навстречу сотруднику ГИБДД с документами на вытянутой руке. Сегодня покидать машину для общения со стражем порядка необязательно. Однако некоторые хитрые инспекторы до сих пор не оставляют надежды выманить водителя наружу без составления протокола, например, чтобы безошибочно обнаружить у него признаки алкогольного опьянения.
Полицейский имеет право требовать от гражданина покинуть салон авто только в определенных случаях строго при оформлении протокола. В остальном, согласно пунктам 93 и 93.1 Административного регламента ГИБДД, стражи порядка могут лишь предлагать водителю это сделать, а тот в праве от этого отказаться.
Устранить неисправности
Например, инспектор ГИБДД остановил вашу машину в темное время суток, потому что у нее грязные фары. Закон запрещает движение на авто если его внешние световые приборы загрязнены или не работают в установленном режиме. Страж порядка может вам предложить выйти, чтобы исправить ситуацию — то есть попросту протереть фары. Вы вольны от этого отказаться, но тогда вам придется стоять, так как при таких обстоятельствах вы не имеете права никуда ехать.
Опьянение
Даже при наличии у водителя признаков опьянения или болезненного состояния полицейский не в праве требовать от него выйти из машины — по закону он может только попросить об этом. Если же тест на алкоголь, пройденный при наличии двух понятых, дал положительный результат, то в соответствии с протоколом, автовладелец уже будет обязан покинуть автомобиль.
Сверка номеров
Конечно, инспектор ГИБДД может самостоятельно провести сверку номеров агрегатов и узлов вашей машины с записями в регистрационных документах. Но на всякий случай, исключительно в интересах водителя, он может предложить ему это сделать в его присутствии. Для этого автовладельцу придется покинуть салон авто.
Даже при проведении личного досмотра или досмотра вашего транспортного средства водителю необязательно покидать машину, хотя предложить ему это сотрудник полиции имеет полное право. Главное, чтобы был оформлен протокол и присутствовали двое понятых. Так что выворачивать карманы гражданин имеет право, сидя в машине.
Помощь
Представитель правоохранительных органов может просить водителя выйти из авто для участия в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции. Конечно, если кому-то действительно требуется помощь, то игнорировать такую просьбу — просто некрасиво и аморально.
Угроза безопасности полицейского
Даже если неадекватный водитель начнет буянить, угрожая личной безопасности полицейского, страж порядка имеет право только предложить ему покинуть салон машины. Впрочем, в такой ситуации закон дает ему еще одно право — применить оружие.