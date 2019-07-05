Почему в России снова набирают популярность автокредиты

Отметим, что автостроители сами предлагают множество спецпрограмм кредитования, зачастую более выгодных, чем обычная покупка авто. Но дополнительным стимулом одолжить денег у банка на первую «ласточку» стала программа господдержки «Первый автомобиль», позволяющая сэкономить до 100 000 рублей. Чаще всего этой скидкой пользуются, покупая автомобили KIA (11%).

Стоит добавить, что выросло число кредиторов и среди пожилых людей. Так, автозаймы есть у каждого четвертого автовладельца (27%) возрастом за 60. Но чаще всего это старики, берущие кредит для своих детей и внуков.

Больше всего автомобилей, отданных в руки покупателей за заемные деньги, — это «корейцы» KIA и Hyundai: наиболее популярные модели — KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris. Тройку кредитных лидеров замыкает бренд Volkswagen. Здесь выбирают чаще всего кроссовер Tiguan.