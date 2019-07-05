Почему в России снова набирают популярность автокредиты

По данным за 2018 год, около 45 млн. россиян имеют за душой хотя бы один кредит. Конечно, самые популярные цели — это все же покупка квартиры или ремонт, но тройку лидеров в этом рейтинге замыкает автомобильный кредит. Аналитики выяснили, как часто и на какие авто берут займы, а также рассказали, кто чаще всего обращается в банки за деньгами для покупки машины.
По итогам прошлого года в России было оформлено 801 300 автокредитов, что на 10,7% больше показателей годичной давности. Почти половина (49,03%) новых машин продается за банковские деньги. На вторичном рынке это процентное соотношение выросло практически вдвое: кредит на подержанные авто берут в 23% случаев.
— Клиенты осознанно делают выбор в пользу автокредитов, т. к. с учетом имеющихся специальных программ покупка в кредит зачастую более выгодна, чем обычная покупка. — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.
По данным экспертов компании, каждый пятый покупатель (18,45%), оформляя автокредит, берет средства в банке впервые. Причем большинство заемщиков — обеспеченные люди, не имеющие потребительских займов.
Отметим, что автостроители сами предлагают множество спецпрограмм кредитования, зачастую более выгодных, чем обычная покупка авто. Но дополнительным стимулом одолжить денег у банка на первую «ласточку» стала программа господдержки «Первый автомобиль», позволяющая сэкономить до 100 000 рублей. Чаще всего этой скидкой пользуются, покупая автомобили KIA (11%).
Стоит добавить, что выросло число кредиторов и среди пожилых людей. Так, автозаймы есть у каждого четвертого автовладельца (27%) возрастом за 60. Но чаще всего это старики, берущие кредит для своих детей и внуков.
Больше всего автомобилей, отданных в руки покупателей за заемные деньги, — это «корейцы» KIA и Hyundai: наиболее популярные модели — KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris. Тройку кредитных лидеров замыкает бренд Volkswagen. Здесь выбирают чаще всего кроссовер Tiguan.