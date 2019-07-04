Каких водителей никогда не останавливает ГИБДД

Чем меньше контактов с ГИБДД, тем спокойнее. Это подтвердит любой водитель. Чтобы добиться такого, следует принять ряд мер заранее, еще на стадии приобретения машины. Например, почему-то так повелось, что криминалитет традиционно предпочитает ездить на больших внедорожниках и кроссоверах темных цветов. БЧД — тренд, похоже, неизменный. Ибо служит источником неугасающего интереса сотрудников полиции к таким машинам.

А когда служивые получили «ориентировку» по поводу «джипа темного цвета», то будут тормозить на каждом посту не только Mercedes-Benz Gelandewagen и Toyota Land Cruiser 200, но и вообще все подряд кроссоверы любых марок темных цветов. Даже небольшие, типа Hyundai Creta и Renault Duster. Так что при покупке кроссовера всем и каждому рекомендуем выбирать не «крутые» темные цвета, а яркие и позитивные — к таким у ДПС вопросов, как правило, меньше.

Но мудрее всего поступит тот, кто плюнет на массовое помешательство на кроссоверах и выберет машину с кузовом «универсал». Людей, сидящих за рулем таких авто сотрудники ГИБДД практически в упор не видят, если те не нарушают ПДД. Стать «невидимкой» на дороге поможет отказ от приобретения явно ржавой иномарки или советской автостарины. Точнее, ее остатков.