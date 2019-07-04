Каких водителей никогда не останавливает ГИБДД

Даже законопослушного автомобилиста чаще всего раздражает и нервирует каждая остановка сотрудником ГИБДД для проверки документов. Даже если знаешь, что ничего не нарушал, все равно подспудно ждешь от офицера какой-нибудь «подставы». Можно ли минимизировать количество такого рода общения с гаишниками?
Максим Строкер

Чем меньше контактов с ГИБДД, тем спокойнее. Это подтвердит любой водитель. Чтобы добиться такого, следует принять ряд мер заранее, еще на стадии приобретения машины. Например, почему-то так повелось, что криминалитет традиционно предпочитает ездить на больших внедорожниках и кроссоверах темных цветов. БЧД — тренд, похоже, неизменный. Ибо служит источником неугасающего интереса сотрудников полиции к таким машинам.

А когда служивые получили «ориентировку» по поводу «джипа темного цвета», то будут тормозить на каждом посту не только Mercedes-Benz Gelandewagen и Toyota Land Cruiser 200, но и вообще все подряд кроссоверы любых марок темных цветов. Даже небольшие, типа Hyundai Creta и Renault Duster. Так что при покупке кроссовера всем и каждому рекомендуем выбирать не «крутые» темные цвета, а яркие и позитивные — к таким у ДПС вопросов, как правило, меньше.

Но мудрее всего поступит тот, кто плюнет на массовое помешательство на кроссоверах и выберет машину с кузовом «универсал». Людей, сидящих за рулем таких авто сотрудники ГИБДД практически в упор не видят, если те не нарушают ПДД. Стать «невидимкой» на дороге поможет отказ от приобретения явно ржавой иномарки или советской автостарины. Точнее, ее остатков.

На таком транспорте частенько передвигаются всяческие маргинальные элементы и приезжие из соседних республик, у которых может быть не все в порядке с документами или проблемы с увлечением алкоголем.

Не хочешь общаться лишний раз с ДПС — не пользуйся машинами каршеринга! Этот транспорт в последнее время находится в фокусе пристального внимания дорожной полиции. Благодаря каршерингу «до ничейного руля» дорвались любители выпить, торговцы наркотиками и злостные нарушители ПДД, лишенные «прав».

При прочих равных условиях гаишник не «выдернет» из потока водителя, который четко держит в нем постоянную скорость и боковой интервал. Нервные микроподруливания отлично видны со стороны и служат своего рода «маячком» того, что водитель нервничает, либо находится под воздействием каких-то дурманящих веществ. Обязательно надо остановить и проверить у него документы, а там, глядишь, и что-нибудь противоправное выяснится.

В заключение скажем, что, опять же, при прочих равных, инспектор ДПСне остановит водителя, который не встречается с ним взглядом, а смотрит как бы сквозь полицейского, словно в пустоту. Это ведь косвенный признак, что ты абсолютно не опасаешься правоохранителя, а значит ты — явно не его «клиент».

штрафы, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, проверка документов, ГИБДД
4 июля 2019
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