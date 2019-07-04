В каждом дому по кому: сравнительный тест Hyundai Santa Fe и Mazda CX-9

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Несмотря на экономический спад и демографические проблемы в стране, семейные ценности у нас никто не отменял, и спрос на большие семиместные кроссоверы в России стабилен. Насколько важен размер в выборе авто с тремя рядами и стоит ли переплачивать за дополнительные сантиметры и килограммы, мы разобрались, сравнив такие модели, как крупногабиритная Mazda CX-9 и среднеразмерный Hyundai Santa Fe.
Денис Халфин

Начнем, пожалуй, с главного — «что почем?» Корейский Hyundai Santa Fe доступен у нас только в полноприводном исполнении с двумя моторами — 200-сильным 2,2-литровым турбодизелем и бензиновым атмосферником объемом 2,4 л мощностью 188 л. с. Стоимость первого варианта варьируется от 2 429 000 до 2 949 000 рублей, цена второго — от 2 099 000 до 2 429 000.

Японцы предлагают Mazda CX-9 также исключительно с системой полного привода, но лишь с единственным бензиновым 2,5-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом мощностью 231 л. с. Кроссовер из Страны восходящего солнца обойдется значительно дороже — от 2 795 000 до 3 357 000 рублей.

Экономия на размерах?

Mazda CX-9 c длиннее Hyundai Santa Fe на 305 мм (5075 против 4770 мм). Разница в колесной базе у этих машин составляет 165 мм (2930 мм у «японца» и 2765 мм у «корейца»). К тому же, Mazda больше в ширину и высоту, отсюда главное преимущество японской берлоги: она более свободна и вместительна, чем корейская. Это касается и пространства в салоне, и объема багажника: у CX-9 он равен 810 л, у Santa Fe — 625 л. Согласитесь, вместительность — весьма актуальный параметр для семейного автомобиля.

От сухих цифр перейдем к живым ощущениям: в японских апартаментах действительно легче дышится — здесь свободнее и на первом, и на втором рядах. Хотя нельзя утверждать, что на корейской территории имеются какие-то проблемы с нехваткой пространства, и разница в его объемах с «японцем» огромна.

Что касается третьего ряда сидений, то там ситуация абсолютна одинаковая — это сугубо детская зона, где рослые взрослые просто не поместятся.

Как известно, внушительные габариты — это всегда лишний вес, благодаря которому обычно приходится расплачиваться повышенным расходом топлива. Но не в нашем случае — если сравнивать аппетиты «японца» и бензинового «корейца», то заявленный расход бензина в смешанном режиме у них почти одинаков — 9,2 л и 9,3 л на сотню соответственно. Мы проверили и констатируем факт: оба производителя лукавят, и в действительности к этим показателям можно смело прибавлять 3 – 4 литра.

Тем не менее при таких раскладах Mazda CX-9 выглядит гораздо выгоднее в сравнении с более миниатюрным бензиновым Hyundai Santa Fe — большие размеры «японца» на расходе топлива не отразились.

Впрочем, наличие в силовой линейке «корейца» менее прожорливого 2,2-литрового турбодизеля с реальным расходом топлива в смешанном цикле 10 — 11 л на сотню расставит все по своим местам и действительно позволит покупателям существенно сэкономить.

Опции

Компания Mazda при обновлении своего флагманского кроссовера прошедшей зимой исправила ряд пробелов — улучшила шумоизоляцию, доработала подвеску и включила в список оснащения недоступные раннее функции. Например, появились камера кругового обзора и вентиляция передних сидений — для автомобиля такого класса отсутствие подобных опций было непростительно, тем более, что в Hyunda Santa Fe все это присутствует.

Однако, обновленный CX-9 в отличие от более доступного Santa Fe до сих пор не оснащается на российском рынке адаптивным круиз-контролем, а для любителей семейных путешествий эта опция весьма актуальна. Кроме того, в большом японском кроссовере только две розетки, одна из которых спрятана в багажном отделении — так что у пассажиров второго ряда доступ к бортовой сети затруднен. У «корейца» в этом плане все в порядке.

Зато у Mazda CX-9 на втором ряду выведен полноценный блок управления климат-контролем с монохромным экраном, что отсутствует в Hyundai Santa Fe.

Зона комфорта

Оформление экстерьера обоих кроссоверов отвечает последним трендам автомобильного дизайна. Брутальности им не занимать, но все-таки «японец» смотрится изысканнее и респектабельнее. Впрочем, дизайн — всегда дело вкуса, и это касается оформления интерьера. Главное, что при проектировании салона ни японцы, ни корейцы откровенных огрехов в эргономике себе не позволили — все приборы и элементы управления в обеих машинах легко доступны для водителя.

Единственная «недосказанность» в Mazda CX-9 — несколько удаленное расположение 8-дюймого планшета. Но и это разумно компенсировано наличием удобного коммандера HMI в виде шайбы на центральной консоли, которая всегда под рукой рулевого. С ее помощью можно легко управлять мультимедийным блоком Mazda Connect. У «корейца» такая штука отсутствует, но и без нее никаких проблем в общении с мультимедийной системой Hyundai нет.

Помимо вместительного салона Mazda имеет еще одно преимущество — у нее удачнее спрофилированы сиденья, и особенно — второй ряд, где сидится удобнее, чем в Hyundai. В обеих машинах диваны двигается продольно, и у них регулируются угол наклона спинки.

В далекие края

Что касается поведения автомобилей на дороге, то, надо признать — по многим параметрам у них схожий характер. Едва ли не единственное явное отличие заключается в более результативной и задорной динамике японского тандема 231-сильного турбагрегата и шестиступенчатого «автомата». Дают о себе знать наличие наддува и 43 дополнительных «лошадок» в сравнении с корейской 188-сильной бензиновой «четверкой», которая также работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой.

«Японец» порадует активного водителя недюжим запалом и бойцовскими настроем. Рекация акселератора — мгновенная, старт с места — импульсивный, расторопный «автомат» в любой ситуации не задумывается над выбором передачи, безошибочно отстреливает нужный вариант. В свою очередь бензиновый «кореец» более спокоен и нетороплив, что вполне соотвествует характеру семейного авто.

Но это не скажешь про «Санта Фе» с 200-сильным турбодизелем, который всегда готов поспорить в динамике с забористым СХ-9. И в этом немалая заслуга принадлежит новому восьмиступенчатому «автомату», которым укомплектован кроссовер, работающий на тяжелом топливе.

В остальном машины демонстрируют схожие в общих чертах характеристики — вопреки ожиданиям, на волнообразном покрытии оба ведут себя предельно собранно и предсказуемо.

Они не раскачиваются как «истинные американцы», при этом на небольшие кочки и выбоины реагируют спокойно и без лишней нервозности. Сбалансированный руль достаточно информативен и у «японца», и у «корейца». На прямой не приходится корректировать траекторию подруливаниями, так что оба кроссовера вполне сойдут за предельно комфортных дальнобойщиков.

Резюме

Подводя итог, можно констатировать, что на выборе Mazda CX-9, скорее всего, остановятся те, для кого размер действительно имеет значение. И дело здесь не столько в практичности этого варианта, а сколько в престиже и статусности. «Японец» не только внушительнее размером, но и все-таки выглядит дороже и основательнее, а для многих наших соотечественников (многодетных, в том числе) это по-прежнему важно.

Более рациональный и аргументированный Hyundai Santa Fe в любом случае позволит сэкономить семейный бюджет, тем более, что он предлагается на выбор с двумя моторами, а это совсем разные деньги и характеры. При этом «кореец» ни в чем, кроме размеров, не уступает CX-9, а по наличию некоторых актуальных опций его даже превосходит.

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4 июля 2019
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