В каждом дому по кому: сравнительный тест Hyundai Santa Fe и Mazda CX-9

Начнем, пожалуй, с главного — «что почем?» Корейский Hyundai Santa Fe доступен у нас только в полноприводном исполнении с двумя моторами — 200-сильным 2,2-литровым турбодизелем и бензиновым атмосферником объемом 2,4 л мощностью 188 л. с. Стоимость первого варианта варьируется от 2 429 000 до 2 949 000 рублей, цена второго — от 2 099 000 до 2 429 000.

Японцы предлагают Mazda CX-9 также исключительно с системой полного привода, но лишь с единственным бензиновым 2,5-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом мощностью 231 л. с. Кроссовер из Страны восходящего солнца обойдется значительно дороже — от 2 795 000 до 3 357 000 рублей.

Экономия на размерах?

Mazda CX-9 c длиннее Hyundai Santa Fe на 305 мм (5075 против 4770 мм). Разница в колесной базе у этих машин составляет 165 мм (2930 мм у «японца» и 2765 мм у «корейца»). К тому же, Mazda больше в ширину и высоту, отсюда главное преимущество японской берлоги: она более свободна и вместительна, чем корейская. Это касается и пространства в салоне, и объема багажника: у CX-9 он равен 810 л, у Santa Fe — 625 л. Согласитесь, вместительность — весьма актуальный параметр для семейного автомобиля.