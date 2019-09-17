В каких случаях водитель может избежать штрафа за остановку в запрещенном месте

Общие положения ПДД (пункт 1.2) содержат такой термин, как «вынужденная остановка», когда транспортное средство прекращает движение в случаях: а) технической неисправности, б) опасности, создаваемой перевозимым грузом, в) опасности в связи с состоянием водителя или пассажира, г) появлением препятствия на пути.

Например, если в машине пробило колесо, вы или пассажир плохо себя почувствовали, либо на вашем пути упал столб, то остановка автомобиля в запрещенном месте, согласно закону, будет носить вынужденный характер и никаких санкций вам предъявлять не в праве.

При этом главное не забыть совершить предусмотренные ПДД действия: включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Напомним, что в черте населенного пункта «треугольник» устанавливается на расстоянии пятнадцати метров от машины, а за городом — не менее тридцати метров от авто.