В каких случаях водитель может избежать штрафа за остановку в запрещенном месте

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За нарушение правил остановки и стоянки Административный кодекс предусматривает различные штрафы в размере от 500 до 5000 рублей. Однако в исключительных случаях ПДД допускает возможность парковки машин в местах, где это запрещено. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, когда водитель может это делать безнаказанно.
Иван Флягин

Общие положения ПДД (пункт 1.2) содержат такой термин, как «вынужденная остановка», когда транспортное средство прекращает движение в случаях: а) технической неисправности, б) опасности, создаваемой перевозимым грузом, в) опасности в связи с состоянием водителя или пассажира, г) появлением препятствия на пути.

Например, если в машине пробило колесо, вы или пассажир плохо себя почувствовали, либо на вашем пути упал столб, то остановка автомобиля в запрещенном месте, согласно закону, будет носить вынужденный характер и никаких санкций вам предъявлять не в праве.

При этом главное не забыть совершить предусмотренные ПДД действия: включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Напомним, что в черте населенного пункта «треугольник» устанавливается на расстоянии пятнадцати метров от машины, а за городом — не менее тридцати метров от авто.

Имеется еще третий обязательный пункт — водитель должен использовать все возможные меры, чтобы убрать машину из запрещенной зоны: есть силы — придется толкать, нет сил — надо срочно вызывать эвакуатор. Ведь речь идет о вынужденной остановке, а не стоянке.

Если дело произошло на железнодорожном переезде, отчего не застрахован никто, следует сразу же, незамедлительно высадить всех пассажиров, чтобы они удалились на безопасное расстояние от места возможного ДТП. Затем необходимо принять меры по освобождению ж/д-переправы от транспорта. Пока поезд далеко, по возможности лучше сразу отправить двух человек в обе стороны полотна навстречу составам, чтобы они вовремя просигналили машинистам о преграде на их пути. В крайнем случае, это должен сделать водитель. Чтобы быть замеченным, можно размахивать в стороны пестрой тканью или подавать световые сигналы фонарем. Во всех этих случаях автовладельцу необходимо использовать светоотражающий жилет.

Как показывает практика, если камера видеонаблюдения зафиксирует припаркованную в запрещенном месте машину, автовладельцу в любом случае придет «письмо счастья» — даже если будет снято, как человек меняет колесо. В таких случаях водителям приходится обжаловать протоколы и доказывать в суде, что остановка была вынужденной.

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18 сентября 2019
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