С 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Фото: phair.ru
В России планируют упразднить положение, согласно которому в течение 10 дней после покупки нового автомобиля можно ездить без регистрационных знаков до их получения. По новым правилам, машины будут выезжать от дилеров уже с «жестянками».

Запрет на эксплуатацию только что сошедших с конвейера автомобилей без регзнаков на борту вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщили на Всероссийском семинаре-совещании региональных руководителей ГИБДД, прошедшем накануне в Екатеринбурге.

Но никаких трудностей новое правило обычным обывателям не принесет. Дело в том, что регистрировать новенькие автомобили будут сами дилеры, что только облегчит жизнь покупателям.

Напомним, для того, чтобы ритейлеру дозволили регистрировать авто, ему придется пройти сертификацию и получить статус специализированной организации. Схема получения номеров будет выглядеть следующим образом. Дилер сам подает в Госавтоинспекцию документы на регистрацию, где автомобилю присваивается индивидуальный буквенно-цифровой номер. А вот металлические таблички продавец изготавливает сам. И только после этого транспортное средство выдается покупателю.

Стоит добавить, что новоиспеченным хозяевам авто, купленным на вторичном рынке, положенные 10 дней на постановку на учет оставили не тронутыми.

автопродажи, авторынок, дилеры, регистрация, ГИБДД
16 октября 2019
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