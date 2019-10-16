С 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Запрет на эксплуатацию только что сошедших с конвейера автомобилей без регзнаков на борту вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщили на Всероссийском семинаре-совещании региональных руководителей ГИБДД, прошедшем накануне в Екатеринбурге.

Но никаких трудностей новое правило обычным обывателям не принесет. Дело в том, что регистрировать новенькие автомобили будут сами дилеры, что только облегчит жизнь покупателям.

Напомним, для того, чтобы ритейлеру дозволили регистрировать авто, ему придется пройти сертификацию и получить статус специализированной организации. Схема получения номеров будет выглядеть следующим образом. Дилер сам подает в Госавтоинспекцию документы на регистрацию, где автомобилю присваивается индивидуальный буквенно-цифровой номер. А вот металлические таблички продавец изготавливает сам. И только после этого транспортное средство выдается покупателю.

Стоит добавить, что новоиспеченным хозяевам авто, купленным на вторичном рынке, положенные 10 дней на постановку на учет оставили не тронутыми.