Новая «Победа»: ГАЗ рассказал о перспективах легендарной модели

Конечно, патент не гарантирует того, что в скором времени новая модель появится в продуктовой линейке. Хотя и очень бы этого хотелось. Впрочем, мы не поленились и обратились за официальным комментарием в пресс-центр «Группы ГАЗ». Ответ оказался прямым и однозначным.

— Являясь владельцем товарного знака «Победа», ГАЗ продолжает прорабатывать различные варианты визуализации знака и регистрирует права на изображение, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании.

Впрочем, по мнению экспертов, подобная активность производителя связана исключительно с защитой символики легендарного бренда от незаконного использования. Об этом свидетельствует и тот факт, что реальных планов по возрождению легенды автопрома у ГАЗа нет. О чем, в частности, порталу «АвтоВзгляд» подтвердил официальный представитель «Группы ГАЗ» Павел Ерасов.

Кстати, весной прошлого года российский дизайнер Сергей Баринов представил свое видение новой «Победы». Автомобиль выглядит довольно оригинально, не без своего очарования. Причем «легковушка» с рендеров явно готова потягаться за внимание покупателей с премиальными Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT. И еще напомним, в 2018 году «Победа» отметила свое 72-летие.