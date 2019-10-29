Должен ли подозреваемый в нарушении ПДД доказывать свою невиновность

Все, что связано с так называемой презумпцией невиновности, рассматривается в статье 1.5 КоАП, согласно которой, административная ответственность возлагается на гражданина только в том случае, когда доказана его вина. Пока этого не будет сделано в установленном порядке, человек считается невиновным.
Причем статья 25.1 КоАП дает право подозреваемому подробно ознакомиться со всеми доказательствами, то есть прежде, чем составить протокол о нарушении ПДД, сотрудник ДПС должен их ему предъявить.
В свою очередь, водитель, привлекаемый к административной ответственности, совсем не обязан доказывать свою невиновность, за исключением случаев, если факт нарушения зафиксирован средствами видео- или фотосъемки. Любые неустранимые сомнения в виновности подозреваемого лица толкуются в его пользу. Все это черным по белому прописано в законе.
В реальности же дела обстоят совсем не так, потому что инспектор частенько вообще никакими доказательствами не заморачивается. Если, например, он увидит водителя за рулем не пристегнутым, далеко не каждый сотрудник будет специально сей факт фиксировать на камеру. Так что протокол о нарушении полицейский может составить в любом случае — с доказательствами или без них. Невиновному водителю останется сделать лишь надпись «с протоколом не согласен» и в течение десяти дней его обжаловать.
Но вся беда в том, что во многих российских судах, за неимением других доказательств, в каестве свидетельства вины водителя рассматривается сам протокол. И здесь происходит прямое попрание статьи 1.5 КоАП, потому что обвиняемому гражданину ничего не остается делать, как доказывать свою невиновность всеми доступными способами.
Иначе судье ничего не останется делать, как опираться на протокол, даже если к нему не приложено никаких других доказательств. И у служителя Фемиды не будет оснований не доверять стражу порядка, в то время как водитель в любом случае заинтересован избежать ответственности. Так что выход у наших автовладельцев один — всегда в машине использовать видеорегистратор, а при встрече с ДПС снимать сотрудника еще и на смартфон.