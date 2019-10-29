Должен ли подозреваемый в нарушении ПДД доказывать свою невиновность

Все, что связано с так называемой презумпцией невиновности, рассматривается в статье 1.5 КоАП, согласно которой, административная ответственность возлагается на гражданина только в том случае, когда доказана его вина. Пока этого не будет сделано в установленном порядке, человек считается невиновным.

Причем статья 25.1 КоАП дает право подозреваемому подробно ознакомиться со всеми доказательствами, то есть прежде, чем составить протокол о нарушении ПДД, сотрудник ДПС должен их ему предъявить.

В свою очередь, водитель, привлекаемый к административной ответственности, совсем не обязан доказывать свою невиновность, за исключением случаев, если факт нарушения зафиксирован средствами видео- или фотосъемки. Любые неустранимые сомнения в виновности подозреваемого лица толкуются в его пользу. Все это черным по белому прописано в законе.