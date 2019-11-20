Три незаконных требования гаишника с целью выманить водителя из салона машины

Стремление выманить гражданина из салона машины вполне объяснимо. Прежде всего это делается ради того, чтобы подтвердить или развеять подозрения в алкогольном опьянении водителя. Ведь когда человек находится за рулем и общается через полузакрытое окно, стражу порядка непросто определить его состояние.
А кроме того, нечистым на руку полицейским совсем не по душе общение при включенных видеорегистраторах, которые все чаще используют автовладельцы. В конце концов, неслучайно сотрудники ДПС считаются прекрасными психологами.
Они хорошо понимают, насколько легче манипулировать обывателем и контролировать ситуацию, когда тот находится вне своей зоны комфорта. На самом деле полицейские имеют право требовать от гражданина покинуть салон авто только в определенных случаях строго при оформлении протокола.
Пройти в служебную машину
Согласно п. 93.3 Приказа МВД №664, инспектор ГИБДД имеет право лишь предложить автовладельцу занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов. Именно эту просьбу многие сотрудники ДПС выдают за законное требование, тем не менее любой гражданин в данном случае может отказаться покидать салон.
Открыть багажник
Еще один довольно распространенный липовый способ выманить водителя из машины — потребовать от него открыть багажник. Но чтобы гражданин это сделал, полицейский должен составить протокол досмотра с указанием весомого основания (п. 202 Приказа МВД №664). Кроме того, потребуется двое понятых или видеокамера. Только при этих условиях водитель обязан по требованию сотрудника открывать багажник.
Показать аптечку или огнетушитель
Пункт 2.1.1 ПДД фиксирует список предметов, которые водитель должен иметь при себе и передавать стражам порядка для проверки. Однако там не указаны ни аптечка, ни огнетушитель, ни знак аварийной остановки, ни запасное колесо, ни другие предметы, которые в обязательном порядке должны находиться в автомобиле.
Чтобы их проверить, сотрудник ГИБДД должен осуществить все тот же досмотр транспортного средства, для чего необходимо составить указанный выше протокол. Без этого гражданин не обязан показывать ничего из перечисленного.