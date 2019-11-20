Три незаконных требования гаишника с целью выманить водителя из салона машины

Стремление выманить гражданина из салона машины вполне объяснимо. Прежде всего это делается ради того, чтобы подтвердить или развеять подозрения в алкогольном опьянении водителя. Ведь когда человек находится за рулем и общается через полузакрытое окно, стражу порядка непросто определить его состояние.

А кроме того, нечистым на руку полицейским совсем не по душе общение при включенных видеорегистраторах, которые все чаще используют автовладельцы. В конце концов, неслучайно сотрудники ДПС считаются прекрасными психологами.