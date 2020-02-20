Штрафы за нарушения ПДД не поднимут в 6 раз, но переэкзаменуют почти всех

Вчера, 20 февраля, состоялось уже второе совещание участников креативной рабочей группы, взявшихся разработать альтернативную версию «человеконенавистнической» редакции Кодекса, предложенной «специалистами» Минюста. Даже помня о том, что государство не просило нас рождаться и учитывая, что средняя зарплата по стране варьирует в диапазоне от 20 000 до 52 000 рублей, повышение штрафов в 6 раз, как справедливо заметил премьер Михаил Мишустин, никак не учитывает материальные возможности населения и, как признают эксперты, вряд ли позитивно повлияет на повышение безопасности на дорогах.
Взяв за основу именно этот критерий — забота о безопасности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, рабочая группа «альтернативщиков», состоящая, повторимся, из представителей общественных движений и организаций, специалистов транспортной сферы и автоэкспертов, представила концептуально новый подход к проблеме.
Концепция представляет собой, цитируем, «многомерную матрицу, каждое из измерений которой ранжирует объект или его действие по степени опасности. Уникальным предложением является учет индивидуального коэффициента риска водителей или автомобилей, который призван оценить вероятность развития нежелательного сценария (ДТП) в дорожной ситуации». А теперь переведем на русский.
По мнению разработчиков концепции, регулированию должны подлежать любые действия участников дорожного движения, а также лиц, ответственных за состояние дорог, автомобилей и организацию движения, которые приводят к нарушению ПДД. Поскольку все нарушения имеют разную степень риска возникновения ДТП предлагается разделить их на категории, которые будут четко отделять водителей, несколько раз в год получивших штрафы за не грубые нарушения, например, за неправильную парковку, от условной «Мары Багдасарян» и прочих правовых нигилистов, позволяющих себе собрать 100 штрафов в год за превышение скоростного режима на 100 км/ч. Но поскольку большинство российских водителей совершают ежегодно в среднем до 30—44 нарушений, при незначительности проступка к ним предлагается применять предупреждения, а не бить рублем.
Эксперты рабочей группы особо отметили, что на 60 миллионов водителей в стране, всего 10 тысяч из них являются маргиналами — злостными нарушителями и неплательщиками штрафов. Именно ориентируясь на резонансные аварии, виновниками которых чаще всего являются эти, не желающие соблюдать дорожные правила, граждане, мы так часто слышим от чиновников и депутатов предложения об очередных ужесточениях ответственности для всех. В то время как надо сосредоточиться на конкретной проблеме и призвать к порядку именно эту, небольшую категорию, водителей, что и позволяет сделать новая концепция, если предложенный в ней подход будет применен на практике.
Участники рабочей группы ОНФ предлагают, подчеркнем еще раз, многомерную систему наказаний, которая будет учитывать все факторы рисков и снизит конфликтность между участниками движения. В ней предусмотрен и принцип ужесточения наказаний за рецидивы нарушений: отправлять, например, водителя заново пройти экзамен на знание ПДД, а к автомобилю, на котором постоянно нарушаются Правила, применить «срок охлаждения», то есть временный запрет на пользование.
Пока концепция находится в финальной стадии доработки и скоро будет представлена в органы власти, а также на публичное обсуждение.