Штрафы за нарушения ПДД не поднимут в 6 раз, но переэкзаменуют почти всех

Эксперты рабочей группы особо отметили, что на 60 миллионов водителей в стране, всего 10 тысяч из них являются маргиналами — злостными нарушителями и неплательщиками штрафов. Именно ориентируясь на резонансные аварии, виновниками которых чаще всего являются эти, не желающие соблюдать дорожные правила, граждане, мы так часто слышим от чиновников и депутатов предложения об очередных ужесточениях ответственности для всех. В то время как надо сосредоточиться на конкретной проблеме и призвать к порядку именно эту, небольшую категорию, водителей, что и позволяет сделать новая концепция, если предложенный в ней подход будет применен на практике.

Участники рабочей группы ОНФ предлагают, подчеркнем еще раз, многомерную систему наказаний, которая будет учитывать все факторы рисков и снизит конфликтность между участниками движения. В ней предусмотрен и принцип ужесточения наказаний за рецидивы нарушений: отправлять, например, водителя заново пройти экзамен на знание ПДД, а к автомобилю, на котором постоянно нарушаются Правила, применить «срок охлаждения», то есть временный запрет на пользование.

Пока концепция находится в финальной стадии доработки и скоро будет представлена в органы власти, а также на публичное обсуждение.