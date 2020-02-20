Как водители Москвы борются против расширения зоны платной парковки

Ситуация начала накаляться еще в декабре прошлого года. В районе Раменки, например, даже не Департамент транспорта, а отдельный депутат района единолично принял решение о необходимости введения платной парковки на одной из улиц. Жители вовремя узнали об этой инициативе и, собрав более 3000 подписей, высказали свое решительное нет на заседании местного совета депутатов. Депутаты в своем большинстве их поддержали. Но в других районах успеха Раменок повторить неще икому не удалось. Для районных советов предложение Дептранса, видимо, что-то сродни тому, которое мы помним по знаменитому фильму Френсиса Копполы — от него невозможно отказаться.
Поэтому муниципальные народные избранники, получив в конце ноября-начале декабря 2019 года письмо из ведомства г-на Ликсутова о расширении зоны платных парковок, в основном просто ответили на него согласием и ушли на новогодние каникулы с чистой совестью. А пв начале года вдруг выяснилось, что не все жители, по чьим просьбам, о чем всегда напоминает ГКУ АМПП, вводятся платные парковки, действительно их просили. Из-за чего в нескольких районах начался и до сих пор ведется сбор подписей против платной парковочной новации.
Так, в Таганском районе, где заседания местных депутатов уже неоднократно сопровождались откровенными скандалами, а сбор подписей не привел к результату, активисты направили в аппарат райсовета целую правотворческую инициативу об отмене его собственных решений. В настоящий момент она официально зарегистрирована и будет рассмотрена на очередном заседании 25 февраля.
Автомобилисты муниципального округа Соколиная гора пока на стадии сбора подписей. Но идут в том же направлении, что и жители Таганского, рассчитывая, что если их инициативная группа соберет не менее 3% подписей жителей, то сможет вынести вопрос об отмене решения муниципального совета. Также визы не просивших платной парковки москвичей сейчас собирают в Измайлово и Новогиреево.
Но вот вопрос, отменит ли Департамент транспорта приказ, в случае отзыва депутатами своего решения и есть ли какой-то механизм, позволяющий осуществить выход из зоны платной парковки — остается открытым. Ведь процедуры возврата денег за уже оформленное резидентное разрешение, как уверяют чиновники, не существует. А несколько разгневанных автовладельцев — совсем не повод для того, чтобы начать воспринимать их претензии всерьез. Хотя для того, чтобы что-то запретить или сделать парковку на очередной улице платной — одного или двух писем в транспортное ведомство, как показывает практика, часто бывает вполне достаточно.