Как водители Москвы борются против расширения зоны платной парковки

Ситуация начала накаляться еще в декабре прошлого года. В районе Раменки, например, даже не Департамент транспорта, а отдельный депутат района единолично принял решение о необходимости введения платной парковки на одной из улиц. Жители вовремя узнали об этой инициативе и, собрав более 3000 подписей, высказали свое решительное нет на заседании местного совета депутатов. Депутаты в своем большинстве их поддержали. Но в других районах успеха Раменок повторить неще икому не удалось. Для районных советов предложение Дептранса, видимо, что-то сродни тому, которое мы помним по знаменитому фильму Френсиса Копполы — от него невозможно отказаться.

Поэтому муниципальные народные избранники, получив в конце ноября-начале декабря 2019 года письмо из ведомства г-на Ликсутова о расширении зоны платных парковок, в основном просто ответили на него согласием и ушли на новогодние каникулы с чистой совестью. А пв начале года вдруг выяснилось, что не все жители, по чьим просьбам, о чем всегда напоминает ГКУ АМПП, вводятся платные парковки, действительно их просили. Из-за чего в нескольких районах начался и до сих пор ведется сбор подписей против платной парковочной новации.