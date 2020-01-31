Штраф за скорость увеличат в шесть раз и будут лишать «прав» за три нарушения ПДД

Первое, что бросается в глаза — кратное увеличение штрафов для водителей даже за минимальное превышение скорости. Сейчас за езду быстрее 20 км/ч от установленного уровня полагается 500-рублевая санкция. Минюст предлагает повысить планку до 3000 рублей! Показательно при этом, что за более серьезное и, по идее, более опасное нарушение — превышение более чем на 40 км/ч — санкцию предлагается увеличить на заметно более скромную величину — с 1500 до 4000 рублей.

«Вишенкой на торте» для миллионов отечественных автомобилистов станет тот факт, что в новой редакции КоАП нет ни слова о 50-процентной «скидке» при оплате штрафа в 20-дневный срок! То есть даже за всего лишь пару лишних км/ч на спидометре водителя предлагается «ошкуривать» сразу на 3000 рублей.

Напомним, что на «скоростные» нарушения ПДД в России приходится порядка 80% штрафов. Львиную долю из них составляют наказания за минимальные, «500-рублевые» превышения. Согласно банковской статистике, «средний чек» при оплате постановлений ГИБДД сейчас равен как раз 500 рублям. Но если новый КоАП вступит в силу в предложенной редакции, этот показатель, скорее всего, увеличится до 3000 рублей, то есть в шесть раз. Бюджеты регионов должны теперь молиться на Минюст!