Штраф за скорость увеличат в шесть раз и будут лишать «прав» за три нарушения ПДД

Первое, что бросается в глаза — кратное увеличение штрафов для водителей даже за минимальное превышение скорости. Сейчас за езду быстрее 20 км/ч от установленного уровня полагается 500-рублевая санкция. Минюст предлагает повысить планку до 3000 рублей! Показательно при этом, что за более серьезное и, по идее, более опасное нарушение — превышение более чем на 40 км/ч — санкцию предлагается увеличить на заметно более скромную величину — с 1500 до 4000 рублей.
«Вишенкой на торте» для миллионов отечественных автомобилистов станет тот факт, что в новой редакции КоАП нет ни слова о 50-процентной «скидке» при оплате штрафа в 20-дневный срок! То есть даже за всего лишь пару лишних км/ч на спидометре водителя предлагается «ошкуривать» сразу на 3000 рублей.
Напомним, что на «скоростные» нарушения ПДД в России приходится порядка 80% штрафов. Львиную долю из них составляют наказания за минимальные, «500-рублевые» превышения. Согласно банковской статистике, «средний чек» при оплате постановлений ГИБДД сейчас равен как раз 500 рублям. Но если новый КоАП вступит в силу в предложенной редакции, этот показатель, скорее всего, увеличится до 3000 рублей, то есть в шесть раз. Бюджеты регионов должны теперь молиться на Минюст!
Еще одна «чудесная» новелла фактически вводит балльную систему наказаний водителей: три нарушения ПДД за год — лишение «прав» на 1,5 года или штраф в 30 000 рублей.
А чтобы стать «бесправным», достаточно трижды попасться в лапки инспектора ДПС по любой из следующих статей:
– проезд на желтый сигнал светофора,
– превышение скорости свыше 40 км/ч дважды или более 60 км/ч единожды за год,
– выезд на перекресток с затором,
– непропуск пешехода,
– поворот налево/разворот в запрещенном месте или не со своего ряда,
– непропуск едущего по главной дороге,
– разворот и движение задом в запрещенном месте,
– выезд на «встречку».
На практике это приведет к тому, что сотрудники ГИБДД начнут «пастись» возле пешеходных переходов, загруженных перекрестков и мест, где машины из-за особенностей разметки при повороте массово заезжают одним колесом на сплошную осевую линию. Сдуживые начнут целенаправленно отлавливать тех водителей, кто ранее уже получил пару штрафов за вышеперечисленные прегрешения. Такой «клиент» — крайне сговорчивый потенциальный взяткодатель: мало кто рад перспективе остаться без «прав». Другими словами, коррупционная емкость нового КоАП возрастает в разы.
«Пьянка за рулем» в новом КоАП карается практически также, как сейчас. С тем только различием, что если при этом в машине находился ребенок, наказание будет в виде 50 000 рублей и лишения «прав» на два года. Существующий допустимый порог содержания в крови алкоголя сохраняется: 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле в крови.
Как и в действующем Кодексе, в новой его редакции Минюст опять не удосужился даже полслова сказать о допустимом содержании наркотических и седативных веществ в крови водителя — по аналогии с алкоголем. Таким образом, отечественная юриспруденция совсем не против лишения водительского удостоверения, например, людей, неделю назад принявшие банальный корвалол. Микроскопические следы лекарства в крови есть — значит наркоман!
Если водитель не остановился по требованию сотрудника и спровоцировал тем самым погоню, по новому КоАП его следует лишить «прав» на 2—3 года и оштрафовать на 40 000 рублей. С этой статьей сотрудники ГИБДД получат возможность «разводить» вообще любого автомобилиста на взятку. Служивому будет достаточно голословно заявить, что водитель, якобы, не остановился по его требованию и вынудил тем самым организовать погоню. Доказать обратное автовладельцу будет практически невозможно.
Появилась в КоАП и новая статья — «опасное вождение». Она будет «стоить» 5000 рублей штрафа. Поскольку никаких пояснений к ней в кодексе не обнаруживается, сотрудник ДПС сможет применять ее, опять таки, практически к любому водителю, чей маневр на дороге покажется стражу порядка «опасным». Чем не повод «разойтись полюбовно» с инспектором, заплатив за несоставленный протокол всего лишь пару тысяч целковых. Прекрасная кормушка для рядового офицера ГИБДД.
В жилых зонах за наезд на внезапно бросившуюся под колеса шавку (это же тоже ДТП!) можно будет лишиться 1000 рублей в пользу государства, а в Москве или Санкт-Петербурге этот грех будет оценен в 3000 рублей.
За «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в том числе… путем загрязнения дорожного покрытия» предлагается штрафовать граждан на 5000−10 000 рублей. Именно во столько обойдется выброшенный в окно машины окурок, если это заметит работник ГИБДД.
Особый цинизм авторов документа в том, что чуть ли не в первых строках новой редакции КоАП провозглашается, что он построен на принципах гуманизма и справедливости. Дальше же все идет по накатанной десятилетиями «колее»: санкции становятся более суровыми, штрафы увеличиваются в разы, появляются новые статьи, по которым можно будет дополнительно карать граждан.
Все как всегда: вместо устранения причин нарушений, отечественная Фемида предпочитает ужесточать наказания. А через какое-то время она в очередной раз удивляется, обнаружив, что граждане все равно продолжат нарушать. И опять норовит «усилить ответственность», продолжая карательный круговорот…