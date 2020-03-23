Почему цифровой профиль водителя резко снизит число и суммы штрафов

У нас ведь сейчас как? Водитель, превысивший в сухую летнюю погоду на автомагистрали М11 скорость на 42 км/ч и водитель, несущийся днем в дождь по жилой территории со скоростью в 62 км/ч, с точки зрения закона совершают одинаковое правонарушение, хотя риск наступления тяжелых последствий от второго очевидно выше.
Однако в так называемых карточках водителя, которые ГИБДД ведет на всех моторизованных россиян, и первый и второй будут считаться злостными нарушителями, со всеми вытекающими последствиями. Что, уверены многие эксперты, и несправедливо, и не помогает правоохранительным органам вычислять действительно опасных шоферов и жестко влиять на них. Изменить ситуацию, по их мнению, может так называемый цифровой профиль водителя.
Благодаря ему, каждый штраф будет максимально персонализирован и привязан к конкретному автовладельцу. В итоге у каждого «рулевого» сформируется индивидуальный коэффициент риска (ИКР), исходя из которого его и буду штрафовать. Грубо говоря, если в послужном списке человека не значатся грубейшие нарушения ПДД, то за незначительные сумма штрафов будет снижена. Но если нарушаешь грубо, злостно и регулярно — станешь по максимуму расплачиваться абсолютно за все свои прегрешения.
Но, повторимся, для создания такой риск-ориентированной модели КоАП необходимо создать так называемый цифровой профиль водителя. Самым простым примером уже работающего цифрового профиля для граждан страны эксперты называют портал Госуслуг, где собрана значительная часть информации о любом зарегистрированном пользователе. Туда же стекаются данные о постановке и снятии с учета вашего авто, а также о штрафах — оплаченных или отложенных до лучших времен.
– Цифровой профиль водителябудет представлять из себя всего лишь совокупность уже имеющихся записей о человеке, содержащихся в государственных информационных системах, — поясняет порталу «АвтоВзгляд» руководитель центра компетенций АНО МЕФТ Станислав Швагерус. — Современная технологическая инфраструктура вполне позволяет собрать о водителе максимальное количество данных, проанализировать и использовать их. Разумеется, для этого необходимо его согласие. Кроме того, согласно национальному проекту «Цифровая экономика», к 2023 году каждый гражданин России будет обладать «Цифровым профилем». Так почему бы законодательно не выделить часть данных из него именно в цифровой профиль водителя?..
Анализ водительских нарушений и взысканий, подчеркнем еще раз, может сослужить хорошую службу для создания рейтинга водителя, который позволит отделить ответственных участников дорожного движения от тех, кто любит пренебрегать законом.
Система будет видеть ваши штрафы и определять, сколько именно вы получаете их за месяц или за год, какого рода это нарушения — мелкие (неоплата парковки, например) или существенные (скажем, систематическое превышение скорости на 60 км/ч) и выставлять за ваше поведение соответствующую оценку. Также цифровой профиль водителя будет полезен для страховых компаний, которым будет проще работать над снижением страховых рисков и развивать «умное страхование» и судебных органах при вынесении ими решений о лишении «прав».
Напомним, что сейчас в рамках рабочей группы при ОНФ обсуждается концепция альтернативной версии «водительской главы» КоАП. Водительский рейтинг, основанный на данных цифрового профиля, может стать одной из основных идей, использованных экспертами для создания новой, более справедливой и понятной формы взаимоотношений между водителем и законом.