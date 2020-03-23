Почему цифровой профиль водителя резко снизит число и суммы штрафов

У нас ведь сейчас как? Водитель, превысивший в сухую летнюю погоду на автомагистрали М11 скорость на 42 км/ч и водитель, несущийся днем в дождь по жилой территории со скоростью в 62 км/ч, с точки зрения закона совершают одинаковое правонарушение, хотя риск наступления тяжелых последствий от второго очевидно выше.

Однако в так называемых карточках водителя, которые ГИБДД ведет на всех моторизованных россиян, и первый и второй будут считаться злостными нарушителями, со всеми вытекающими последствиями. Что, уверены многие эксперты, и несправедливо, и не помогает правоохранительным органам вычислять действительно опасных шоферов и жестко влиять на них. Изменить ситуацию, по их мнению, может так называемый цифровой профиль водителя.

Благодаря ему, каждый штраф будет максимально персонализирован и привязан к конкретному автовладельцу. В итоге у каждого «рулевого» сформируется индивидуальный коэффициент риска (ИКР), исходя из которого его и буду штрафовать. Грубо говоря, если в послужном списке человека не значатся грубейшие нарушения ПДД, то за незначительные сумма штрафов будет снижена. Но если нарушаешь грубо, злостно и регулярно — станешь по максимуму расплачиваться абсолютно за все свои прегрешения.