Минюст отказался от повышения штрафов за нарушения ПДД в шесть раз

Главная хорошая новость дня для автомобилистов: Минюст отказался от идеи увеличить штрафы в 6 раз и вообще передумал менять тарифную сетку штрафов при подготовке новой редакции кодекса, о чем сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак. Решение это вполне обоснованное, ведь Россия уже по итогам года вышла в мировые лидеры по взиманию денежных средств с нарушителей ПДД. Только за прошлый год в нашей стране автовладельцам было выписано более 140 млн. штрафов: примерно два с половиной штрафа на одно авто за год.

Саму альтернативную концепцию г-н Новак нашел интересной, но обратил внимание на ряд пунктов, которые, по его мнению, будет сложно реализовать. Один из них основной — о создании цифрового рейтинга водителя, в соответствии с которым предлагается начислять штрафы злостным нарушителям и ограничиваться предупреждениями для добросовестных водителей. По мнению чиновника, такая новация нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

Обоснованность такой заботы о гражданах, правда, кажется слегка запоздала. Вспомнить только историю с данными Моспаркинга, которые в один прекрасный день попали в Сеть, что дало возможность любому желающему узнать о всех передвижениях и точках парковок любого автомобилиста города. Добавим к этому дорожные и дворовые камеры, данные, размещенные на портале госуслуг… и можно констатировать, что Большой Брат следит за всеми нами так внимательно и неусыпно, что говорить всерьез о неприкосновенности частной жизни давно не приходится.