Минюст отказался от повышения штрафов за нарушения ПДД в шесть раз

Главная хорошая новость дня для автомобилистов: Минюст отказался от идеи увеличить штрафы в 6 раз и вообще передумал менять тарифную сетку штрафов при подготовке новой редакции кодекса, о чем сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак. Решение это вполне обоснованное, ведь Россия уже по итогам года вышла в мировые лидеры по взиманию денежных средств с нарушителей ПДД. Только за прошлый год в нашей стране автовладельцам было выписано более 140 млн. штрафов: примерно два с половиной штрафа на одно авто за год.
Саму альтернативную концепцию г-н Новак нашел интересной, но обратил внимание на ряд пунктов, которые, по его мнению, будет сложно реализовать. Один из них основной — о создании цифрового рейтинга водителя, в соответствии с которым предлагается начислять штрафы злостным нарушителям и ограничиваться предупреждениями для добросовестных водителей. По мнению чиновника, такая новация нарушает право на неприкосновенность частной жизни.
Обоснованность такой заботы о гражданах, правда, кажется слегка запоздала. Вспомнить только историю с данными Моспаркинга, которые в один прекрасный день попали в Сеть, что дало возможность любому желающему узнать о всех передвижениях и точках парковок любого автомобилиста города. Добавим к этому дорожные и дворовые камеры, данные, размещенные на портале госуслуг… и можно констатировать, что Большой Брат следит за всеми нами так внимательно и неусыпно, что говорить всерьез о неприкосновенности частной жизни давно не приходится.
Свои сомнения в части реализации данной концепции высказал и замначальника отдела нормативно-правового регулирования ГУ ОБДД МВД РФ Владимир Кузин, предложивший экспертам доработать документ и представить его к обсуждению на правительственной Комиссии по безопасности дорожного движения. А вот заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко положительно оценил использованный экспертами научный подход и внес предложение привязать индивидуальный коэффициент риска водителя со страховыми премиями, что станет еще одним стимулом для водителей к недопущению нарушений ПДД.
Несмотря на всю очевидность грядущих изменений в мире, обусловленных особенностями цифровой эпохи и техническую готовность администрирования электронных новаций, что подтвердил присутствующий на мероприятии представитель компании Ростелеком, наша страна вряд ли станет пионером в сфере создания виртуального профиля водителя.
Неповоротливость системы и консервативный подход к законотворчеству будет, похоже, преобладать у нас еще долго. Как и наши органы законодательной и исполнительной власти скорее всего продолжат цепляться за старое и проверенное — карательно-фискальную, единую для всех и кое как работающую систему, вместо дифференцированного подхода к нарушениям и нарушителям и практического применения современных методов анализа данных.