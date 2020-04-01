Мы же вас предупреждали: владельцы камер фиксации нарушений ПДД готовятся стать еще богаче

Проект поправок, вывешенных на портале regulation.gov.ru17 марта, предполагает исключение из дорожного обихода таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Напомним, что сейчас, по закону такой знак должен быть установлен перед каждым подобным комплексом. Но это, конечно, в теории, практику вы знаете сами.

Чиновники же предлагают заменить этот предупреждающий знак на табличку 6.22 «Фотовидеофиксация», который можно будет устанавливать в населенных пунктах только на въездах. То есть перед каждым отдельным устройством предупреждающих знаков не будет! Кто выиграет в этой ситуации, вполне очевидно — нам мало быть первой по штрафам страной мира, мы хотим закрепить и приумножить это лидерство.

– Изначально целью появления камер фото-в и идеофиксации нарушений являлись не штрафы, а профилактика правонарушений, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Камеры были большими («Стрелка-СТ»), заметными, их было не много, поэтому количество штрафов с каждого устройства выходило не очень большим. При этом безопасность движения на контролируемом участке резко повышалась, общие замеры давали показатели снижения аварийности от 30 до 50%, в некоторых местах аварийность снижалась до нуля.