Мы же вас предупреждали: владельцы камер фиксации нарушений ПДД готовятся стать еще богаче

Проект поправок, вывешенных на портале regulation.gov.ru17 марта, предполагает исключение из дорожного обихода таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Напомним, что сейчас, по закону такой знак должен быть установлен перед каждым подобным комплексом. Но это, конечно, в теории, практику вы знаете сами.
Чиновники же предлагают заменить этот предупреждающий знак на табличку 6.22 «Фотовидеофиксация», который можно будет устанавливать в населенных пунктах только на въездах. То есть перед каждым отдельным устройством предупреждающих знаков не будет! Кто выиграет в этой ситуации, вполне очевидно — нам мало быть первой по штрафам страной мира, мы хотим закрепить и приумножить это лидерство.
– Изначально целью появления камер фото-в и идеофиксации нарушений являлись не штрафы, а профилактика правонарушений, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Камеры были большими («Стрелка-СТ»), заметными, их было не много, поэтому количество штрафов с каждого устройства выходило не очень большим. При этом безопасность движения на контролируемом участке резко повышалась, общие замеры давали показатели снижения аварийности от 30 до 50%, в некоторых местах аварийность снижалась до нуля.
К сожалению, эта сфера была коммерциализирована, причем в самом худшем виде, когда коммерсанты начали получатьсвою «долю малую» от штрафов. И в результате возникла формула: чем больше штрафов, тем лучше. Камеры стали незаметными, треноги начали прятать в кустах, ведь чем больше людей нарушили, тем больше доход частных компаний…
Разумеется, что это абсолютно нездоровая ситуация, поэтому идея полностью отказаться от предупреждений о камерах приведет лишь к увеличению числа штрафов — не более того. Основные заинтересованные лица — частные операторы систем фото-в и идеофиксации нарушений. Автомобилисты должны выступать против подобной практики потому, что она фактически узаконивает скрытие факта контроля движения, что совершенно не соответствует основной, но забытой цели существования камер — профилактике аварийности, — заключает г-н Шкуматов.
Самое печальное, что в настоящий момент проект остался почти незамеченным общественностью, судя по «голосам» на портале, а ведь именно резонанс и активное участие граждан в процессе голосования против проекта нового «драконовского» КоАП, помогли обратить на него внимание правительства и навести власти страны на мысль о пересмотре нормы о кратном повышении штрафов. Более того, результатом общественного внимания стал отказ разработчиков от увеличения штрафов.
Напомним, что общественное обсуждение этого проекта заканчивается сегодня, то есть проголосовать против инициативы еще можно здесь. Или просто надеяться, что описанная выше коллизия в ПДД все же не войдет…