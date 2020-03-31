Коронавирус помог владельцам машин старше 7 лет реже проходить техосмотр

Изменения в правила техосмотра, пулей проскочившие 31 марта через Госдуму и Совет Федерации вместе с «коронавирусными» законопроектами, сводятся к следующему.

До последнего времени были полностью освобождены от прохождения ТО легковые авто младше 3-х лет. Теперь — младше 4-х лет.

Ранее каждые два года получали диагностическую карту легковушки 3—7 лет отроду. Теперь такой порядок распространяется на 4—10-летние транспортные средства.

Грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн, мотоциклы и полуприцепы в возрасте 4—10 лет отныне проходят гостехосмотр не чаще одного раза в два года. Те, что старше — ежегодно.