Почему число ДТП зависит не от размера штрафов за нарушение ПДД

Удар при скорости 70 км/ч примерно в два раза более сильный чем на скорости 50 км/ч. Около трети аварий связаны с выездом на полосу встречного движения, а 35–40% — наезды на пешеходов. То есть, подчеркивают представители ГИБДД и транспортные чиновники, основной причиной аварий является превышение скоростного режима. Поэтому нам нужно снижать скорость, убирать нештрафуемый скоростной порог 20 км/чи повышать и повышать штрафы во имя счастья и всеобщего благоденствия.

Однако при этом почему-то забывают о том, что по той же статистике, значительное количество ДТП совершается именно пьяными водителями (в минувшем году на их совести 4000 загубленных жизней). И то, что статистика эта далеко не всегда учитывает, сколько аварий происходит по вине самих пешеходов (в Москве, например, каждый четвертый погибший пешеход сам виноват в свое смерти), регулярно впадающих в амнезию и забывающих о том, что нужно смотреть по сторонам перед переходом, вынимать наушники из ушей и о том, что «зебра» или даже зеленый сигнал светофора не даруют бессмертие, а требуют повышенного внимания от человека, переходящего дорогу даже в положенном месте.

Не любят приводить в пример борцы со скоростью и тот факт, сколько ДТП у нас происходит просто потому, что водители отвлекались на знаки, частоколом налепленные через каждые пару сотен метров. А ведь сколько аварий случилось именно по вине нерадивых дорожных служб. Во Владимирской области, например, мудрые дорожники как-то выставили столб прямо посреди проезжей части.