Камеры ГИБДД готовы перейти от проверки цифровых пропусков к проверке полисов ОСАГО

Об этом, в частности, заявил президент «Российского союза автостраховщиков» Игорь Юргенс, комментируя запуск системы, позволяющей инспекторам ДПС подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили:

— Информационные системы РСА готовы к запуску проверок наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры, — сказал он.

Напомним, что власти хотели начать штрафовать автовладельцев за езду без ОСАГО посредством камер еще в ноябре 2018 года. Однако по техническим причинам эта новация раз за разом откладывалась. В том числе и потому, что отсутствовала корреляция между базами данных МВД и АИС ОСАГО, да и программное обеспечение комплексов автоматической фиксации оставляло желать лучшего.

Однако история с введением цифровых пропусков последнюю проблему, похоже, окончательно решило. Да и РСА основательно поработала над своей базой данных. По словам г-на Юргенса, с 1 июля планируется ее очередное серьезное обновление, что сделает процесс выявления нарушителей еще более эффективным.

Иначе говоря, титаническая работа властей по «цифровизации» водителей страны в период пандемии коронавируса не прошла даром, и ее плоды будут с успехом использоваться для наказания автовладельцев и в «мирное» время. Другими словами, благодаря истории с цифровыми пропусками час, когда камеры начнут наказывать за езду без «автогражданки», становится все ближе.

Между тем, число граждан, отказывающихся от покупки полиса ОСАГО, достигает на сегодняшний день, по некоторым оценкам, 3 млн. человек. И с учетом того бедственного положения, в которое значительная часть россиян попала из-за затянувшегося режима самоизоляции, их количество будет расти: какая, к черту, «автогражданка», когда многим семьям уже сейчас просто есть нечего. Поэтому власти, возможно, опять отложат массовую рассылку «писем счастья» за езду без ОСАГО, чтобы не способствовать еще большему росту протестных настроений, которое зашкаливает уже сейчас.