Канистра с бензином и другие самые обычные вещи в авто, за которые можно нарваться на штраф с конфискацией

Несмотря на «коронакарантин», жизнь кипит. Народ истосковался по сельхозработам на дачах и шашлыкам. Ушлые давно оформили себе пропуска, и спокойно выезжают на приусадебные участки. Другие — тайными тропами выбираются в глухомань, где можно сделать глоток свежего воздуха. А между тем, и у тех, и у других в автомобилях могут находиться вещи, которые дают инспекторам возможность конфисковать их, испортив водителю настроение. Причем, на совершенно законных основаниях.

Если в вашем автомобиле есть видеорегистратор, то это не означает, что он только ваш. Например, если вы и электронное всевидящее око стали свидетелями или участниками правонарушения, то материалы, отснятые видеорегистратором, могут подлежать изъятию. Но, как оказалось, не только видеозапись так часто интересует автоинспекторов.

Согласно ст. 27.10 КоАП РФ «Изъятие вещей и документов», инспектор ГИБДД вправе: «изымать вещи, явившиеся орудиями совершения правонарушения, и документы, имеющие значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте совершения административного правонарушения, либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства».

Причем, помимо орудий совершения правонарушения, под эту статью подпадают и вещества, запрещенные законодательно, огнестрельное и холодное оружие, наркотики, контрафактный алкоголь, незаконный улов и браконьерские снасти.