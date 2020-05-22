Канистра с бензином и другие самые обычные вещи в авто, за которые можно нарваться на штраф с конфискацией

Несмотря на «коронакарантин», жизнь кипит. Народ истосковался по сельхозработам на дачах и шашлыкам. Ушлые давно оформили себе пропуска, и спокойно выезжают на приусадебные участки. Другие — тайными тропами выбираются в глухомань, где можно сделать глоток свежего воздуха. А между тем, и у тех, и у других в автомобилях могут находиться вещи, которые дают инспекторам возможность конфисковать их, испортив водителю настроение. Причем, на совершенно законных основаниях.
Если в вашем автомобиле есть видеорегистратор, то это не означает, что он только ваш. Например, если вы и электронное всевидящее око стали свидетелями или участниками правонарушения, то материалы, отснятые видеорегистратором, могут подлежать изъятию. Но, как оказалось, не только видеозапись так часто интересует автоинспекторов.
Согласно ст. 27.10 КоАП РФ «Изъятие вещей и документов», инспектор ГИБДД вправе: «изымать вещи, явившиеся орудиями совершения правонарушения, и документы, имеющие значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте совершения административного правонарушения, либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства».
Причем, помимо орудий совершения правонарушения, под эту статью подпадают и вещества, запрещенные законодательно, огнестрельное и холодное оружие, наркотики, контрафактный алкоголь, незаконный улов и браконьерские снасти.
И даже если нерадивый дачник решил набрать в лесу дровишек, то обнаружив их в багажнике его автомобиля без соответствующих документов, «гаишник», сославшись на ст. 8.28.1 КоАП РФ, сможет без труда обеспечить такому дровосеку проблемы, разумеется, с конфискацией дров и инструмента, которым они были напилены. Штрафы в этом случае начинаются от 30 000 рублей, а для юридических лиц — от 500 тыс. рублей.
С горючими веществами тоже можно «попасть». Например, в багажнике автомобиля можно провозить до шести баллонов с бытовым газом. Но если по документам вы везете промышленный газ, то его так же изымут. Как, впрочем, и бензин, 60 литров на одну транспортную единицу которого разрешается перевозить в стальных, либо специальных пластиковых канистрах. За превышение, согласно ст. 12.21.1 КоАП РФ на водителя также могут быть наложены санкции в виде штрафа от 2 000 до 2500 рублей, либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
В общем, рекомендуем не испытывать судьбу. Режим повышенной готовности, который введен на территории России, располагает к более частым остановкам и проверкам.