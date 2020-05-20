Сотрудников ГИБДД отучат ездить на авто с «механикой» за 4 млрд. рублей

Итак, федеральный бюджет выделяет 3 797 000 000 рублей на закупку более 2000 авто для нужд ГИБДД — по 1 938 000 «деревянных» за одну машину. Цена, в принципе, адекватная, если учесть, что полицейские машины уже на заводе оснащаются самой разнообразной спецтехникой, включая не только «люстры» и громкоговорители, но и, скажем, видеорегистраторы наружные и внутрисалонные. Имеются у правоохранителей и другие специфические запросы.

Беда в другом. По условиям тендера, полицейские автомобили должны быть исключительно седанами с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. А этот значит, что речь идет исключительно о роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями от «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», а точнее — о модели Skoda Octavia со 180-сильным мотором в самой «нарядной» комплектации. Да, это не седан, а лифтбэк, но разве нормальный гаишник способен разобраться в таких непринципиальных для его службы нюансах?

А вот что касается КП, то, пожалуй, из собираемых в нашей стране транспортных средств только эта модель идеально соответствует выставленным требованиям. Нет, возможно МВД согласится и на VW Polo, но сути это не меняет, да и вряд ли правоохранители согласятся на менее мощное авто.