Сотрудников ГИБДД отучат ездить на авто с «механикой» за 4 млрд. рублей

Итак, федеральный бюджет выделяет 3 797 000 000 рублей на закупку более 2000 авто для нужд ГИБДД — по 1 938 000 «деревянных» за одну машину. Цена, в принципе, адекватная, если учесть, что полицейские машины уже на заводе оснащаются самой разнообразной спецтехникой, включая не только «люстры» и громкоговорители, но и, скажем, видеорегистраторы наружные и внутрисалонные. Имеются у правоохранителей и другие специфические запросы.
Беда в другом. По условиям тендера, полицейские автомобили должны быть исключительно седанами с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. А этот значит, что речь идет исключительно о роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями от «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», а точнее — о модели Skoda Octavia со 180-сильным мотором в самой «нарядной» комплектации. Да, это не седан, а лифтбэк, но разве нормальный гаишник способен разобраться в таких непринципиальных для его службы нюансах?
А вот что касается КП, то, пожалуй, из собираемых в нашей стране транспортных средств только эта модель идеально соответствует выставленным требованиям. Нет, возможно МВД согласится и на VW Polo, но сути это не меняет, да и вряд ли правоохранители согласятся на менее мощное авто.
Российские придорожные полицейские разучились ездить на авто с МКП, хотя этот тип трансмиссии в погонях за злоумышленниками и правонарушителями куда предпочтительнее, но зато стремятся за высоким уровнем ездового комфорта — им даже вариатора c шестью псевдоступенями LADA Vesta мало, как, впрочем, и «честного» гидромеханического «автомата» UAZ Patriot о тех же 6-и скоростях. Иными словами, этим условием тендера власти оставили за бортом и АВТОВАЗ, и УАЗ, отдав предпочтение интересам иностранных автопроизводителей. Нет, «Группе ГАЗ», где собирается упомянутая выше Skoda Octavia, некоторые денежные крошки с барского «фольксвагеновского» стола перепадут, но основной гешефт останется за VW.
Между тем, если учесть, что четверть заказанных МВД машин предназначена для Уральского и Сибирского федеральных округов, где с дорогами все не очень хорошо, то отказ от того же УАЗ «Патриот» выглядит довольно странно. И при этом нельзя забывать, что и ремонт-обслуживание любой иномарки куда дороже, чем тольяттинских и ульяновских изделий. Такая вот помощь Правительства РФ автопрому страны.
И остается добавить, что, как сообщает ресурс rostender.info, заявки на участие в тендерах от производителей и поставщиков автомобилей принимают до 3 июня, а их итоги подведут 5 июня. Теоретически, полицейские еще имеют время подкорректировать свои требования к патрульным авто, если, конечно, успеют таки обучить сотрудников ГИБДД ездить на «механике» и правильно пользоваться вариатором.