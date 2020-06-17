Новейший регламент ГИБДД узаконит засады в кустах, «живые щиты» и слежку за водителями

Для начала скажем, что в опубликованном МВД новом варианте Административного регламента уж совсем дико было увидеть указание, как себя вести вообще всем гражданам, никакого отношения к МВД не имеющим.

Так, пункт 11 полицейского регламента обязывает «участников дорожного движения, в частности, воздерживаться от высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; грубости, предвзятых замечаний, оскорбительных выражений или реплик».

С каких это пор у нас приказы министра МВД стали обязательны к выполнению для вообще всех граждан, кого нелегкая занесет на дорогу? Их мораль и общественное поведение регулируется совершено иными нормативными актами, а не сугубо внутриведомственным документом.