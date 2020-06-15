ГИБДД хочет тестировать водителей на алкоголь и наркотики без понятых и протоколов

Авария со смертельным исходом, обретшая резонанс исключительно благодаря личности ее главного антигероя артиста Михаила Ефремова, стала по-настоящему медийным событием. Благодаря стремительному всплытию этой темы на поверхность новостной повестки, МВД получило лишний повод громко напомнить всем о своих планах еще сильнее развязать руки рядовым патрульным при проверках водителей на алкоголь.
Так, генерал-майор Александр Быков, заместитель начальника ГУ ОБДД МВД, заявил на днях в радиоэфире, что скоро дорожные полицейские с помощью нового экспресс-теста будет определять пьян водитель или нет.
— Если тест сработает, мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования, — сказал Быков и пояснил, что новая технология позволит инспекторам проверять больше водителей за одно и то же время.
На самом деле речь идет об истории примерно годичной давности, когда МВД разработала свои поправки в методику освидетельствования водителей. Суть их в том, чтобы в перечень оснований для направления гражданина на полноценное медосвидетельствование, к запаху изо рта, неустойчивости позы, нарушениям речи и тому подобным признакам добавить еще один пункт — показания неких «приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». В пояснительной записке к тому проекту говорилось, что «отказ водителя от такой проверки не повлечет наступление каких-либо правовых последствий».
По этой причине для такого теста от сотрудника не потребуется ни составлять протокол, ни обеспечивать видеозапись, ни искать понятых. Нисколько не сомневаемся, что если полиции будет позволено проводить проверки в описанном выше духе, дорожным правоохранителям станет гораздо легче жить.
Ведь как сейчас порой происходит: недобросовестный патрульный, пользуясь правовой безграмотностью водителя, уговаривает его отказаться от медосвидетельствование на алкоголь, уверяя легковерного, что за это ничего не будет — только подпись поставь и езжай. Тот соглашается, и у гаишника на его боевом счету появляется «палка» — лишенческий протокол.
А когда в его руках появится еще и некий алкотестер, по итогом проверки которым вообще не нужно никаких бумаг писать — так это просто настоящее полицейское счастье настанет! Капнул капельку спирта в приемное устройства — и пихай его каждому остановленному водителю под нос! Любого идейного трезвенника можно будет спокойно «разводить» на езду в пьяном виде!
Как озвученные Быковым проверки могли бы предотвратить аварию, устроенную не вяжущим лыка артистом Ефремовым? Да никак. Зато какой хороший повод напомнить о столь насущном — о неиссякакаемой потребности постоянно «закручивать гайки» для водителей!