ГИБДД хочет тестировать водителей на алкоголь и наркотики без понятых и протоколов

Авария со смертельным исходом, обретшая резонанс исключительно благодаря личности ее главного антигероя артиста Михаила Ефремова, стала по-настоящему медийным событием. Благодаря стремительному всплытию этой темы на поверхность новостной повестки, МВД получило лишний повод громко напомнить всем о своих планах еще сильнее развязать руки рядовым патрульным при проверках водителей на алкоголь.

Так, генерал-майор Александр Быков, заместитель начальника ГУ ОБДД МВД, заявил на днях в радиоэфире, что скоро дорожные полицейские с помощью нового экспресс-теста будет определять пьян водитель или нет.

— Если тест сработает, мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования, — сказал Быков и пояснил, что новая технология позволит инспекторам проверять больше водителей за одно и то же время.

На самом деле речь идет об истории примерно годичной давности, когда МВД разработала свои поправки в методику освидетельствования водителей. Суть их в том, чтобы в перечень оснований для направления гражданина на полноценное медосвидетельствование, к запаху изо рта, неустойчивости позы, нарушениям речи и тому подобным признакам добавить еще один пункт — показания неких «приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». В пояснительной записке к тому проекту говорилось, что «отказ водителя от такой проверки не повлечет наступление каких-либо правовых последствий».