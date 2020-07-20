Как ГИБДД выписывает штрафы за три мешка картошки в багажнике

Большинству владельцев легковушек рано или поздно приходится перевозить габаритный груз или забивать половину машины самыми разными вещами. А дачники вообще регулярно занимаются подобными делами, транспортируя на личном авто почти промышленные партии стройматериалов и дары собственного сада-огорода. И никому, как правило, даже в голову не приходит, что каждый из них при этом находится под дамокловым мечем штрафа или, в худшем случае, длительного разбирательства с полицией. Отпускники, весело катящие «на юга» на своих авто, кстати, тоже частенько становятся жертвами подобного «развода».

Этот метод используется гаишниками, когда позарез нужны оформленные протоколы для отчета перед начальством, либо денежки проезжающих мимо автовладельцев. В ПДД есть пункт 2.1.1. Он говорит, что водитель должен иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать для проверки (помимо «прав», документов на машину и полиса ОСАГО) в том числе и документы на перевозимый груз. При этом, в российском законодательства вообще не прописаны различия между коммерческим грузом и личной собственностью водителя, которую он везет с собой. Все отдано на откуп «пролетарскому чутью» правоохранителя с большой дороги.