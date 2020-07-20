Как ГИБДД выписывает штрафы за три мешка картошки в багажнике

Большинству владельцев легковушек рано или поздно приходится перевозить габаритный груз или забивать половину машины самыми разными вещами. А дачники вообще регулярно занимаются подобными делами, транспортируя на личном авто почти промышленные партии стройматериалов и дары собственного сада-огорода. И никому, как правило, даже в голову не приходит, что каждый из них при этом находится под дамокловым мечем штрафа или, в худшем случае, длительного разбирательства с полицией. Отпускники, весело катящие «на юга» на своих авто, кстати, тоже частенько становятся жертвами подобного «развода».
Этот метод используется гаишниками, когда позарез нужны оформленные протоколы для отчета перед начальством, либо денежки проезжающих мимо автовладельцев. В ПДД есть пункт 2.1.1. Он говорит, что водитель должен иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать для проверки (помимо «прав», документов на машину и полиса ОСАГО) в том числе и документы на перевозимый груз. При этом, в российском законодательства вообще не прописаны различия между коммерческим грузом и личной собственностью водителя, которую он везет с собой. Все отдано на откуп «пролетарскому чутью» правоохранителя с большой дороги.
Опытный сотрудник может назначить грузом практически любую из вещей, находящихся в машине. Строго говоря, и видеорегистратор на лобовом стекле, и детское кресло подпадают, с формальной точки зрения, под понятие «груз». Не говоря уж об «уютно» притулившемся на крыше авто здоровенном холодильнике или пяти мешках картошки с личного земельного участка в багажнике.
Какие документы предъявлять полицейскому на картошку, выкопанную у себя на даче — тот еще вопрос! Или на старый диван, отправляющийся туда из городской квартиры доживать свой век? Но формально бумага должна быть. Ведь никто же запрещает владельцу «Газели» закупиться, например, десятком мешков соли — может же быть у человека такое желание! А, скажем, через пять лет решить переправить ее на свою дачу. Да, чеков на эту соль, как и путевых листов на ее перевозку, у него нет. Все равно соль-то его личная, не краденная какая-нибудь.
Несмотря на это, первый же сотрудник ДПС, который остановит нашего гипотетического «газелевода» с солью в кузове, потребует от него путевой лист, накладную или договор купли продажи на обнаруженные в машине мешки.
За отсутствие документов полагается штраф в 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов»). Полтысячи — не деньги, пусть подавятся, скажете вы. Ну да, вот только у по-настоящему заинтересовавшегося деньгами в чужом кармане служивого вполне могут «возникнуть основания полагать», что три мешка картошки в багажнике вашего авто вы накопали не у себя на приусадебном участке, а на соседнем с ним поле, принадлежащем местному фермеру.
И по этой причине сотрудник имеет полное право доставить вас с машиной в местный полицейский участок для дальнейшего разбирательства. От такой перспективы любому законопослушному дачнику станет тошно и он сам начнет пихать взяточные рубли в карманы служивого. Что тому и требуется.
С отпускниками, едущими к морю, можно провернуть точно такой же трюк, только вместо картошки в качестве вероятно похищенного имущества может фигурировать, например, мобильный телефон или видеорегистратор — да все, что угодно в салоне авто, попавшееся на глаза «сообразительному» сотруднику.