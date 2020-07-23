Мотоциклистов могут начать жестко штрафовать за езду в междурядье

Депутат Госдумы Светлана Бессараб справедливо решила, что езда мотоциклиста рядом с машиной в одной с ней полосе представляет серьезную опасность и для него самого, и для других участников движения. В связи с этим она разработала и направила в правительство проект поправки в КоАП, вводящий наказания за подобное поведение на дороге.
Предлагается, что штраф для мотоциклиста или владельца мопеда за движение параллельно в одном ряду с машиной должен составить 3000 рублей. А если в действиях байкера будут усмотрены элементы опасного вождения, то штраф может быть увеличен до 15 000 рублей или нарушителя лишат «прав» на срок до 6 месяцев.
— Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами, — цитирует Бессараб ТАСС.
Причины появления подобной законодательной инициативы более чем понятны, однако у ряда коллег автора возник к ней ряд вопросов.
— Прежде всего, не вполне понятно, как будут оформляться 15-тысячные штрафы за опасное лавирование. Это может сделать только инспектор ГИБДД, заметивший правонарушение. Между тем, сотрудников ДПС на дорогах сейчас крайне мало из-за сокращения штатов полиции. По этой причине самые драконовские штрафы специально для мотоциклистов окажутся мертворожденной нормой, — прокомментировал инициативу порталу «АвтоВзгляд» глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. — С другой стороны, у нас все водители равны перед ПДД — и автомобилисты, и мотоциклисты, и пилоты скоростных электроскутеров, и прочие. В ПДД уже много лет как появилась норма о недопустимости опасного вождения водителем абсолютно любого т/с.
Однако до сих пор в КоАП так и не предусмотрено наказание за подобное поведение. И правительству, и большинству в Госдуме все как-то не до него. А между тем, при наличии такой санкции в Кодексе, можно было бы уже давно привлекать к ответственности лихачей, управляющих как четырехколесным транспортом, так и двухколесным, — считает г-н Нилов.