Мотоциклистов могут начать жестко штрафовать за езду в междурядье

Депутат Госдумы Светлана Бессараб справедливо решила, что езда мотоциклиста рядом с машиной в одной с ней полосе представляет серьезную опасность и для него самого, и для других участников движения. В связи с этим она разработала и направила в правительство проект поправки в КоАП, вводящий наказания за подобное поведение на дороге.

Предлагается, что штраф для мотоциклиста или владельца мопеда за движение параллельно в одном ряду с машиной должен составить 3000 рублей. А если в действиях байкера будут усмотрены элементы опасного вождения, то штраф может быть увеличен до 15 000 рублей или нарушителя лишат «прав» на срок до 6 месяцев.

— Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами, — цитирует Бессараб ТАСС.

Причины появления подобной законодательной инициативы более чем понятны, однако у ряда коллег автора возник к ней ряд вопросов.