Кто и как должен вытаскивать вещи из багажника при досмотре авто гаишниками

Осмотр, досмотр — казалось бы, однокоренные слова, но с юридической точки зрения смысл у них разный. И действия инспектора и водителя каждое слово определяет по-разному. Если грубо, то осмотр — это просто заглянуть в закрытые окна автомобиля, и осмотреть салон или груз, не прикасаясь к нему. Досмотр — целый комплекс мер, которые должен соблюсти инспектор ГИБДД, инициировавший его. Однако если разницу между осмотром и досмотром автолюбитель вроде бы уже уяснил, то вот о том, что делать дальше, знают немногие. Например, должен ли водитель при досмотре выгружать вещи из машины?
Впрочем, сперва напомним, что правила досмотра разъясняет ст. 27.9 КоАП РФ, где сказано, что «досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи» в присутствии лица, во владении которого оно находится. А в случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица. Нет понятых — применяются видеосъемка, «иные установленные способы фиксации вещественных доказательств».
О досмотре транспортного средства составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
Иными словами, чтобы инспектор захотел досмотреть ваш автомобиль, у него должны быть веские на то основания (читай — желание). Выполнять процедуру должен тот, кому это больше всего нужно. Водитель не обязан выгружать свои вещи из автомобиля и копаться в них, демонстрируя инспектору содержимое чемоданов и сумок. Об этом ничего не сказано в ст. 27.9 КоАП РФ, поэтому пусть инспектор самостоятельно разгружает машину. Другое дело, что доверия у российских автовладельцев к сотрудникам ДПС нет. А потому лучше тщательно контролировать действия гаишника — от греха подальше, так сказать.
А вот загружать вещи обратно в машину придется водителю. Не справедливо, особенно если не было причин для досмотра. Но по-другому, увы, никак.