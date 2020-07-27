Кто и как должен вытаскивать вещи из багажника при досмотре авто гаишниками

Осмотр, досмотр — казалось бы, однокоренные слова, но с юридической точки зрения смысл у них разный. И действия инспектора и водителя каждое слово определяет по-разному. Если грубо, то осмотр — это просто заглянуть в закрытые окна автомобиля, и осмотреть салон или груз, не прикасаясь к нему. Досмотр — целый комплекс мер, которые должен соблюсти инспектор ГИБДД, инициировавший его. Однако если разницу между осмотром и досмотром автолюбитель вроде бы уже уяснил, то вот о том, что делать дальше, знают немногие. Например, должен ли водитель при досмотре выгружать вещи из машины?

Впрочем, сперва напомним, что правила досмотра разъясняет ст. 27.9 КоАП РФ, где сказано, что «досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи» в присутствии лица, во владении которого оно находится. А в случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица. Нет понятых — применяются видеосъемка, «иные установленные способы фиксации вещественных доказательств».