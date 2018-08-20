Как правильно отказаться от предложения сотрудника ГИБДД осмотреть машину

Осмотр и досмотр — различные процессуальные действия с созвучными названиями — до сих вводят автомобилистов в заблуждение, как те самые пресловутые три сосны, в которых все теряются. И почему? Все ведь элементарно, особенно в нашем случае, когда речь идет о сотрудниках ГИБДД. Если очень вкратце, то осмотр — это визуально, с улицы; а досмотр — это с проколом, двумя понятыми или видеокамерой. Другой вопрос: как себя правильно вести в каждом из этих случаев. Давайте разберемся.

Не лает, не кусает, в дом не пускает

Согласно ст.13 Федерального закона «О полиции», инспектор вправе осмотреть транспортное средство, если подозревает, что оно используется в противоправных целях. Формулировка, согласитесь, очень размытая. Но важно другое — осматривать машину сотруднику ГИБДД разрешается только визуально. Водитель не обязан открывать ни двери, ни капот, ни багажник. Если инспектору нужно, пусть нарезает круги вокруг да около, подглядывая в окна. Прочие действия незаконны, их можно квалифицировать как самоуправство.