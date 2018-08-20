Как правильно отказаться от предложения сотрудника ГИБДД осмотреть машину

Иногда гаишники, трижды изучившие документы водителя — то ли от нечего делать, то ли наживы ради — просят его открыть двери, багажник или капот машины: мол, позвольте, гражданин, провести осмотр. И многие автовладельцы, «плавающие» в терминах и правовых тонкостях, неукоснительно эти противозаконные требования выполняют. Что нужно знать об осмотре и досмотре, и как поставить на место зарвавшегося инспектора ГИБДД?
Осмотр и досмотр — различные процессуальные действия с созвучными названиями — до сих вводят автомобилистов в заблуждение, как те самые пресловутые три сосны, в которых все теряются. И почему? Все ведь элементарно, особенно в нашем случае, когда речь идет о сотрудниках ГИБДД. Если очень вкратце, то осмотр — это визуально, с улицы; а досмотр — это с проколом, двумя понятыми или видеокамерой. Другой вопрос: как себя правильно вести в каждом из этих случаев. Давайте разберемся.
Не лает, не кусает, в дом не пускает
Согласно ст.13 Федерального закона «О полиции», инспектор вправе осмотреть транспортное средство, если подозревает, что оно используется в противоправных целях. Формулировка, согласитесь, очень размытая. Но важно другое — осматривать машину сотруднику ГИБДД разрешается только визуально. Водитель не обязан открывать ни двери, ни капот, ни багажник. Если инспектору нужно, пусть нарезает круги вокруг да около, подглядывая в окна. Прочие действия незаконны, их можно квалифицировать как самоуправство.
Следует помнить, что за автомобилистом остается право отказаться от проведения осмотра, если он пожелает, поскольку эта процедура является добровольной. И не стоит бояться штрафов или других санкций — законом в подобной ситуации они не предусмотрены. Разве что сотрудник ГИБДД может обидеться и пригрозить другим процессуальным действием — досмотром. Но тем самым он, вероятнее всего, нарушит другой нормативно-правовой акт.
Пригласите понятых
Досмотр, как мы уже сказали, это более серьезная процедура, нежели осмотр. Для его проведения требуется не только протокол, двое понятых или видеокамера, но и железобетонное основание — одно из тех, что прописаны в приказе МВД №664. Так, досматривать транспортное средство гаишнику разрешается лишь при наличии данных, что в машине находится оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики, ядовитые или радиоактивные вещества.
Если инспектор желает провести досмотр, он обязан составить протокол с указанием весомого основания, а также найти двух понятых или видеокамеру для осуществления съемки. Все эти хлопоты, подчеркиваем, лежат на плечах сотрудника ГИБДД — автомобилист не должен никого бегать искать.
По закону, при досмотре водитель обязан открыть по требованию гаишника двери, капот и багажник. Правоохранителю, в свою очередь, разрешается только смотреть, но не трогать — а если понадобится подвинуть какую-либо сумку, то это делает своими руками автомобилист. Просит вывернуть карманы? «Будьте любезны, товарищ инспектор, составьте еще один протокол на личный досмотр». Не забудьте про понятых, видеокамеру и правило, согласно которому осуществлять эту процедуру не может сотрудник другого пола.
Как бороться
Если ваши права откровенно и бесцеремонно нарушают, то смело звоните по номеру 102 и во всех красках описывайте ситуацию. Вмешиваться в процесс — выталкивать инспектора из салона машины, опускать крышку багажника на его спину или бить по шаловливым рукам — не стоит. Лучше возьмите смартфон и запишите весь этот беспредел на камеру. Помогут привлечь к ответственности нерадивого служителя закона и свидетели — чем их будет больше, тем лучше. В течение 10 дней после всего необходимо подать жалобу в прокуратуру и суд.