Михаил Ефремов нашел самый верный способ избежать тюрьмы

Перенос судебного заседания по делу актера Михаила Ефремова с 11-го на 18-е августа в связи с его госпитализацией может стать поворотным пунктом во всей этой истории. Теперь артист, устроивший пьяное ДТП в центре Москвы и, фактически, убивший водителя фургончика на встречной полосе Садового кольца, получил более чем реальный шанс вообще избежать наказания!
Напомним, что за аварию, совершенную в пьяном виде, в которой погиб человек, УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок 5—12 лет. При этом суд может учесть, согласно ст. 61 УК РФ, смягчающие обстоятельства: раскаяние обвиняемого, сотрудничество со следствием и, помимо прочего, «обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи».
То есть, по сути, все, что угодно, — на усмотрение судьи. С подачи своего адвоката, Ефремов не стал признавать себя виновником аварии, вычеркнув тем самым пункт раскаяния из числа возможных оснований для снисхождения суда.
Но это не исключило появления иных, уже «не предусмотренных» смягчающих обстоятельств. То есть, условный срок вместо реальной камеры все еще не стал для него призрачной мечтой.
Даже несмотря на то, что адвокат потерпевших по этому делу родственников убитого пьяным актером водителя «каблучка» Сергея Захарова раздобыл и опубликовал видео, снятое сразу после ДТП. На нем видно, как из Jeep Grand Cherokee только что разбившего LADA Granta, выходит один лишь Ефремов. После появления такого свидетельства утверждать на голубом глазу, что актер не имеет никакого отношения к этой аварии может только совсем уж профессиональный адвокат.
Но после госпитализации актера из зала суда с подозрением на инсульт может выясниться, что он защитил себя от тюрьмы самостоятельно и гораздо эффективнее, чем самый прожженый юрист. Дело в том, что согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ, лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено судом от отбывания срока.
То есть, обвинительный приговор, в котором фигурирует реальный срок, вроде как есть, а подсудимый ни в какую тюрьму не едет.
При вынесении подобных решений, судьи руководствуются перечнем тяжелых болезней, содержащимся в «Правилах медицинского освидетельствования осужденных, ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с болезнью», — так называемом «постановлении №54», принятом Правительством РФ 6 февраля 2004 года.
В приложении к этому документу, среди прочих тяжелейших «болячек», значатся и «тяжелые формы ишемических болезней сердца». Судя по имеющимся в открытом доступе данным, Ефремов перенес «транзиторную ишемическую атаку, возможно, из-за перемещения тромба из сердца в мозг».
Но для суда этой информации, скорее всего, окажется мало, и будет проведена полноценная медэкспертиза состояния здоровья актера. Если она подтвердит, что артист-аварийщик серьезно болен, то, даже если его и не освободят от отбывания наказания по 81-й ст. УК, получит он, вероятнее всего, лишь условное наказание.
Таким образом, правоохранительная машина сумеет, как говорится, и «рыбку съесть, и ног не замочить»: и уважаемого человека к уголовникам не отправят, и законность формально соблюдут…