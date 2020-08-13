Михаил Ефремов нашел самый верный способ избежать тюрьмы

Перенос судебного заседания по делу актера Михаила Ефремова с 11-го на 18-е августа в связи с его госпитализацией может стать поворотным пунктом во всей этой истории. Теперь артист, устроивший пьяное ДТП в центре Москвы и, фактически, убивший водителя фургончика на встречной полосе Садового кольца, получил более чем реальный шанс вообще избежать наказания!

Напомним, что за аварию, совершенную в пьяном виде, в которой погиб человек, УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок 5—12 лет. При этом суд может учесть, согласно ст. 61 УК РФ, смягчающие обстоятельства: раскаяние обвиняемого, сотрудничество со следствием и, помимо прочего, «обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи».

То есть, по сути, все, что угодно, — на усмотрение судьи. С подачи своего адвоката, Ефремов не стал признавать себя виновником аварии, вычеркнув тем самым пункт раскаяния из числа возможных оснований для снисхождения суда.

Но это не исключило появления иных, уже «не предусмотренных» смягчающих обстоятельств. То есть, условный срок вместо реальной камеры все еще не стал для него призрачной мечтой.