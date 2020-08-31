Автобусные полосы в столице без предупреждения превратили в массовые ловушки для автомобилистов

Особого цинизма ситуации с демонтажом табличек над столичными «выделенками» добавляют два момента. Прежде всего, полосы стали запретными с точки зрения ПДД для частного транспорта как раз в выходные, когда сотни тысяч автомобилистов-дачников пользуются ими для того, чтобы побыстрее вырваться из московских пробок вечером пятницы и в субботу, а потом вернуться домой в воскресенье вечером.

Масса людей, по привычке воспользовавшихся «выделенками», там, где это было до последнего времени разрешено, могут получить сразу по целой пачке «писем счастья» за эти выходные — каждое на 3000 рублей.

Пропажа знаков «по рабочим дням» зафиксирована на Варшавском, Аминьевском, Пятницком, Каширском, Ярославском, Волгоградском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Велозаводской улице, Балаклавском и Ленинградском проспекте.

Второй циничный момент во всей этой истории заключается в том, что о планах перевести вообще все столичные «выделенки» в режим полного запрета езды личного транспорта дептранс Москвы сообщил в ствоем телеграмм-канале только в понедельник, то есть уже после того, как автомобилисты в течение прошедших выходных «всласть» нанарушались ПДД.