Автобусные полосы в столице без предупреждения превратили в массовые ловушки для автомобилистов

Особого цинизма ситуации с демонтажом табличек над столичными «выделенками» добавляют два момента. Прежде всего, полосы стали запретными с точки зрения ПДД для частного транспорта как раз в выходные, когда сотни тысяч автомобилистов-дачников пользуются ими для того, чтобы побыстрее вырваться из московских пробок вечером пятницы и в субботу, а потом вернуться домой в воскресенье вечером.
Масса людей, по привычке воспользовавшихся «выделенками», там, где это было до последнего времени разрешено, могут получить сразу по целой пачке «писем счастья» за эти выходные — каждое на 3000 рублей.
Пропажа знаков «по рабочим дням» зафиксирована на Варшавском, Аминьевском, Пятницком, Каширском, Ярославском, Волгоградском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Велозаводской улице, Балаклавском и Ленинградском проспекте.
Второй циничный момент во всей этой истории заключается в том, что о планах перевести вообще все столичные «выделенки» в режим полного запрета езды личного транспорта дептранс Москвы сообщил в ствоем телеграмм-канале только в понедельник, то есть уже после того, как автомобилисты в течение прошедших выходных «всласть» нанарушались ПДД.
Вот, что там пишет дептранс: «Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы — мы заранее предупредим о начале действия новых правил. Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели».
Впрочем, штрафовали ли в минувшие выходные водителей на выделенках, — узнаем в ближайшие дни. По крайней мере, корреспондент «АвтоВзгляда» с большим интересом будет мониторить свой акаунт на госуслугах на предмет новых взысканий.
Какое своевременное предупреждение — когда все уже случилось. Прямо по стандартам МЧС, чьи СМС-сообщения с рекомндациями не ставить машины под деревьями и неукрепленными конструкциями частенько приходят на смартфоны людей тогда, когда буря уже закончилась.
Кроме того, в своем телеграмм-канале дептранс уверяет, будто «все детали и адреса выделенных полос, которые будут переведены на ежедневный режим работы — на сайте». На самом деле, это не так: утром в понедельник ни на сайте самого дептранса, ни на интернет-портале столичного Центра организации дорожного движения ничегошеньки об отмене воскресного движения по А-полосам опубликовано не было.
Характерно, что это свое «гениальное» решение дептранс опять попытался обставить в стиле — «по многочисленным просьбам трудящихся».
На этот раз в качестве стрелочников, кому сотни тысяч автомобилистов должны, видимо, «послать лучи поноса», назначены «коллеги из Пробок.нет и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний».
С таксистами все понятно. С манерами езды, какие демонстрируют многие представители этой древнейшей профессии, их в принципе нельзя выпускать с полос общественного транспорта к остальным водителям.
Что же касается «Пробок.нет», возглавляемого самопровозглашенным специалистам по дорожному бардаку Александром Шумским, то в свете произошедшего название его богоугодного «центра» теперь звучит особенно издевательски.
Ведь запрет выезда личного транспорта на А-полосы по выходным однозначно приведет к резкому увеличению масштабов пробок.
Зато рядом со стоящими в заторах выходного дня машинами теперь будут гордо плестись по пустым «выделенкам» не менее пустые (выходной день же!) редкие автобусы…
Такое решение отлично вписывается в задачу максимально затруднить движение машин в городе. Там, где дорожные власти, нарпример в некоторых странах Европы, желают ускорить городской трафик, выделенки делают запретными для личного траснпорта только на периоды час-пик. Во остальное время, — ночью, в выходные дни и тому подобные периоды, — выезд на них свободен для всех желающих. За что борются в Москве, — сами видите…