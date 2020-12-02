С 16 лет водить легковушку в России никто не разрешил

Уже который день падкие до сенсаций журналисты новостных агентств продолжают копаться в тексте новой редакции регламента МВД по сдаче экзамена «на права». И вот надысь наткнулись там на строчку, гласящую, что среди прочих документов, предоставляемых в ГИБДД будущими водителями, граждане в возрасте 16—18 лет должны иметь еще и письменное согласие родителей или опекуна.
В итоге из этого пункта будущего регламента был сделан вывод, что в России разрешат садиться за руль 16-летним подросткам. По крайней мере, в таком или почти таком виде новость была растиражирована большинством интернет-СМИ и соцсетями. На самом деле, ничего подобного не планируется.
Дело в том, что регламент, по сути своей, не более чем внутриведомственная инструкция для ГИБДД. Допуск граждан к управлению автомобилями регламентирует не она, а закон «О безопасности дорожного движения». В котором никаких новых новелл в обозримом будущем не планируется. Как и раньше, часть 2 его статьи 26 говорит, что «право на управление транспортными средствами категории M и подкатегории A1 предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста».
То есть и сейчас 16-летний гражданин имеет все возможности получить «права». Но только на управление скутером или легким мотоциклом с объемом мотора не более 125 «кубиков». А все остальные категории водительского удостоверения становятся доступными не ранее 18-го дня рождения. То есть в этом смысле принятие нового регламента ГИБДД ни на что не повлияет, получать «права» россияне будут с того же возраста, что и раньше.
Другое дело, что МВД параллельно готовит поправки в «автомобильное» законодательство, разрешающее молодым водителям садиться за руль не с 18-и как сейчас, а с 17-и лет. В тексте проекта сказано, что семнадцатилетний тинейджер получит право самостоятельно рулить только в случае, если вместе с ним в машине будет находиться человек, обладающий водительским удостоверением соответствующей категории. То есть, теоретически, 17-летний драйвер может посадить рядом с собой 18-летнего приятеля, уже получившего «права», но ни разу не сидевшего за баранкой, и спокойно выехать на дорогу.
Куда приедет такая «теплая парочка» — одному богу известно: то ли в столб, то ли в пешехода. При этом разработчики этого законопроекта кивают на положительный опыт выдачи в. у. юным водилам в Европе и США.
Да, в ЕС действительно такое возможно. Человек получает своего рода ученическое удостоверение и может ездить в присутствии сопровождающего пассажира, имеющего реальные «права». Только там отдельно оговаривается, что последний должен иметь приличный водительский стаж (не менее 10 лет обычно) и не иметь за плечами грубых нарушений ПДД.
«Права» раньше российских 18-и лет можно получить и в Австралии с Новой Зеландией, и в Индии, и в Аргентине. Но везде они имеют похожие ограничения до момента совершеннолетия водителя. Самый же известный пример вождения машин подростками младше 18-и — США. Но и там нет особой вольницы.
Да, в некоторых штатах юным водителям разрешают сесть за руль в 15 лет, где-то в 16, где-то с 17—18. Но в любом случае новичок на дороге получает не полноценные «права», а фактически все те же «ученические корочки» с различными ограничениями. Где-то условием для поездки является наличие сопровождающего старше какого-то возраста, где-то ограничения касаются выезда на оживленные магистрали, где-то подросткам нельзя ездить ночью или в час-пик.
В России же нет и в обозримом будущем не предвидится возможности законно посадить за руль собственного авто человека младше 18 лет, что бы там не писали сейчас на эту тему охочие до дешевого хайпа СМИ. Возможно, оно и к лучшему…