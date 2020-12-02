С 16 лет водить легковушку в России никто не разрешил

Уже который день падкие до сенсаций журналисты новостных агентств продолжают копаться в тексте новой редакции регламента МВД по сдаче экзамена «на права». И вот надысь наткнулись там на строчку, гласящую, что среди прочих документов, предоставляемых в ГИБДД будущими водителями, граждане в возрасте 16—18 лет должны иметь еще и письменное согласие родителей или опекуна.

В итоге из этого пункта будущего регламента был сделан вывод, что в России разрешат садиться за руль 16-летним подросткам. По крайней мере, в таком или почти таком виде новость была растиражирована большинством интернет-СМИ и соцсетями. На самом деле, ничего подобного не планируется.

Дело в том, что регламент, по сути своей, не более чем внутриведомственная инструкция для ГИБДД. Допуск граждан к управлению автомобилями регламентирует не она, а закон «О безопасности дорожного движения». В котором никаких новых новелл в обозримом будущем не планируется. Как и раньше, часть 2 его статьи 26 говорит, что «право на управление транспортными средствами категории M и подкатегории A1 предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста».