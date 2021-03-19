Смотрим, спрашиваем, считаем: простые способы убедиться в надежности автосервиса

Даже самым толковым, технически подкованным и «рукастым» автовладельцам приходится порой — за неимением нужного оборудования — обращаться в автосервисы. Чего уж говорить обо всех остальных водителях, которые разбираются в машинах так же хорошо, как в истории Танзании. Для них посещение авторемонтных мастерских — и вовсе регулярное мероприятие.

Но всех — вне зависимости от уровня технической подготовки — объединяет одно: желание найти надежный автосервис, где клиентов не «разводят» на деньги, где мастерам под силу решить любую, даже самую сложную автомобильную проблему. И — вдобавок ко всему — хорошо, если все работы осуществляются в короткие сроки.

Но как сразу, еще до передачи «ласточки» в ремонт, определить, что сервис, который вам приглянулся — «то самое»?