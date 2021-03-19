Смотрим, спрашиваем, считаем: простые способы убедиться в надежности автосервиса

Даже самым толковым, технически подкованным и «рукастым» автовладельцам приходится порой — за неимением нужного оборудования — обращаться в автосервисы. Чего уж говорить обо всех остальных водителях, которые разбираются в машинах так же хорошо, как в истории Танзании. Для них посещение авторемонтных мастерских — и вовсе регулярное мероприятие.
Но всех — вне зависимости от уровня технической подготовки — объединяет одно: желание найти надежный автосервис, где клиентов не «разводят» на деньги, где мастерам под силу решить любую, даже самую сложную автомобильную проблему. И — вдобавок ко всему — хорошо, если все работы осуществляются в короткие сроки.
Но как сразу, еще до передачи «ласточки» в ремонт, определить, что сервис, который вам приглянулся — «то самое»?
СПРАШИВАЕМ
Сегодня практически любую компанию можно «пробить» в интернете — узнать, что она собой представляет, как отзываются о качестве ее услуг те, кто успел ими воспользоваться. Однако следует помнить о том, что пятизвездочные оценки и восторженные речи зачастую оставляют сами сотрудники организации. Поэтому всецело полагаться на рекомендации, опубликованные на сайте автосервиса или в поисковике, не стоит.
Если вам приглянулась какая-либо мастерская, найденная в Сети, можно дополнительно зайти на один из порталов, где о компании отзываются сами сотрудники, раскрывая нелицеприятные подробности «кухни». Это с наибольшей долей вероятности внесет в общую картину новые штрихи, но все равно не гарантирует полного отражения действительности. Поэтому лучше всего искать мастерскую на клубных форумах.
Реальные владельцы автомобилей, сталкивавшиеся с такими же проблемами, как у вас, охотно поделятся контактами стоящих специалистов. А дальше — дело за малым: отсеять автосервисы, не отвечающие вашим финансовым или территориальным ожиданиям.
ПОДСЧИТЫВАЕМ
Выбирать мастерскую, ориентируясь исключено на прайс-листы, не совсем корректно. Высокая стоимость работ отнюдь не гарантирует их безупречное исполнение. За примерами далеко ходить не нужно: вспомним, как часто «косячат» официальные дилеры, дерущие с клиентов три шкуры. Цена должна быть адекватной, а чтобы нащупать эту адекватность, можно обратиться в несколько сервисов и попросить предварительный расчет.
Ремонт у «официала» практически всегда обходится дороже, нежели в независимой мастерской. А все потому, что последние зачастую используют неоригинальные запчасти и расходники, а также сами устанавливают себе стоимость нормо/часа. Но выигрывают в этом плане даже не они, а «гаражи», которые не тратятся на рекламу и не кормят десятки лишних сотрудников.
Мало того, что у «дядь Вась» ниже цены, так там зачастую еще и трудятся профессионалы — бывшие сотрудники крупных автосервисов, решившие отправиться в свободное плавание. Такой микробизнес живет за счет «сарафанного радио», репутация для них — не пустой звук. Так что если вам посоветовали частного мастера, можно попробовать и такой вариант. Но только если его действительно посоветовали — в ином случае экспериментировать не стоит.
НАБЛЮДАЕМ
Имеет смысл отказаться от посещения мультибрендовых сервисов — особенно, если вам нужно не просто поменять колодки, а сделать сложный ремонт. Мастера, работающие в заведениях по типу «и нашим, и вашим», являются, по сути, специалистами общего профиля. И зачастую не разбираются в тонкостях, не знают особенностей конкретных моделей. К тому же у мультибрендовой станции может попросту не оказаться нужного оборудования.
На посещение клиентской комнаты время не тратьте, загляните лучше в сервисную зону — выясните, пускают ли туда вообще. Если нет, то это повод задуматься — вероятно, механикам есть, что скрывать. Много ли автомобилей в цеху? А как насчет информационного стенда с сертификатами и лицензиями? Не стесняйтесь задавать мастерам все интересующие вопросы: не забудьте уточнить про гарантийные обязательства и запасные части.
Хорошо, если в сервисе встретятся другие клиенты — можно пообщаться и с ними. Если они приезжают в мастерскую уже не первый раз, вероятно, качество услуг их устраивает. Понаблюдайте процесс приема и выдачи чужих машин: как мастер-консультант общается с автовладельцами, какие подписываются документы. Это крайне важно, ведь при возникновении спорной ситуации именно акты и заказ-наряды помогут добиться справедливости.