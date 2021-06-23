ГИБДД опять пытается запретить видеорегистраторы в машинах

МВД представило в рабочую группу Аналитического центра при Правительстве РФ очередной вариант своих поправок в ПДД. В нем, фактически, содержится список неисправностей, при которых машина не имеет права трогаться с места. Предыдущий вариант документа был отозван ведомством в конце апреля этого года на доработку. Поскольку у экспертного сообщества нашлась масса претензий к содержимому «Перечня».

И вот 21 июня МВД предъявило все той же рабочей группе новый вариант поправок в Правила дорожного движения. На самом деле, сам факт попытки полицейского ведомства внести поправки в Правила — самый настоящий саботаж требований постановления правительства № 2467 о так называемой регуляторной гильотине. Оно, в нашем случае, сводится к формулировке: «если в ПДД нужны поправки, значит ПДД нужно принимать заново и целиком».

МВД же явно не хочет заниматься полноценной переработкой действующих Правил, потому как в них накопилось множество противоречий, требующих действительно серьезной «расчистки». Полицейских чиновников подобная перспектива явно не прельщает и они придумали по-детсадовски «хитренький» ход: «пропихнуть» поправки, сделав вид, что случайно «забыли» о существовании постановления правительства № 2467.