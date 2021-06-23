ГИБДД опять пытается запретить видеорегистраторы в машинах

МВД представило в рабочую группу Аналитического центра при Правительстве РФ очередной вариант своих поправок в ПДД. В нем, фактически, содержится список неисправностей, при которых машина не имеет права трогаться с места. Предыдущий вариант документа был отозван ведомством в конце апреля этого года на доработку. Поскольку у экспертного сообщества нашлась масса претензий к содержимому «Перечня».
И вот 21 июня МВД предъявило все той же рабочей группе новый вариант поправок в Правила дорожного движения. На самом деле, сам факт попытки полицейского ведомства внести поправки в Правила — самый настоящий саботаж требований постановления правительства № 2467 о так называемой регуляторной гильотине. Оно, в нашем случае, сводится к формулировке: «если в ПДД нужны поправки, значит ПДД нужно принимать заново и целиком».
МВД же явно не хочет заниматься полноценной переработкой действующих Правил, потому как в них накопилось множество противоречий, требующих действительно серьезной «расчистки». Полицейских чиновников подобная перспектива явно не прельщает и они придумали по-детсадовски «хитренький» ход: «пропихнуть» поправки, сделав вид, что случайно «забыли» о существовании постановления правительства № 2467.
И, что самое печальное, новый вариант «Перечня» содержит точно те же пункты, которые два месяца назад отправили его на доработку. «Одинаковость» старого и нового вариантов доходит до смешного: у «весеннего» и «летнего» проектов даже канцелярские входящие номера идентичны! Неизвестно, что там умы из ГИБДД в этом документе два месяца дорабатывали.
Например, запрет на установку на лобовое стекло «предметов, ограничивающих обзорность с места водителя» все также присутствует в документе. Любой автомобильный видеорегистратор под это определение подпадает сразу же. Понятие «трещина» на лобовом стекле на стороне водителя, как и раньше, никак не расшифровано. Следовательно, «трещиной» вполне можно считать и банальный скол от прилетевшего «лобовуху» камешка — ведь он состоит из маленьких, но трещин!
Горящий на приборной панели значок «check engine» (например, из-за залитого накануне в бак некачественного бензина) — также опять предлагается считать поводом немедленно поставить авто на прикол. Если в автомобильной «аптечке» на этикетке какого-нибудь бинта стерлась этикетка — все, ехать дальше никак нельзя! Смертельно опасно для всех участников! По крайней мере, в МВД настаивают именно на такой трактовке понятия «безопасность дорожного движения».
Как и с маленькой капелькой масла, просочившегося, скажем, из «сапуна» заднего моста автомобиля. Видимо, у МВД в данном случае возникла парадоксальная ассоциация с вредом от курения. В этой связи, спешим довести до граждан в погонах: это только капля никотина убивает лошадь, а капля масла еще никого убить не сумела!
По поводу «капель», кстати, вообще забавно получилось. Пункт 9.21 предлагаемого «Перечня», помимо прочего, запрещает «капление рабочих жидкостей» из системы кондиционирования. Но вот незадача: рабочие жидкости в автомобильных кондиционерах при атмосферном давлении сразу же превращаются в газ и «капать» не могут по определению. «Профессионалы», писавшие, а потом два месяца неизвестно что перерабатывавшие «Перечень неисправностей», судя по всему, об этом даже не подозревают!
Не удивительно, что после изучения всех этих поправок в ПДД возникает стойкая уверенность: во всем ГИБДД России нет ни одного человека, кто реально ездит на собственной машине и действительно понимает, какие именно факторы реально влияют на безопасность дорожного движения, а какие — высосаны из чиновничьего пальца. Не даром Минэконоразвития уже дало отрицательный отзыв на плоды труда «экспертов» МВД. В Минэке, надо понимать, опытных автовладельцев побольше оказалось…