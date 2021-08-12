Лишат ли «прав» за пересечение оранжевой осевой в зоне ремонта

Половина дороги отгорожена в связи с ремонтными работами, машины идут в обе стороны по оставшейся свободной части. На ее асфальте дорожники, явно трясущимися руками, намалевали желтой или оранжевой краской сплошную разделительную линию. Она местами петляет, местами уже полностью стерта. Знакомая картина, не правда ли?

В таких местах, по факту, автомобилисты не тратят своего внимания на странные «письмена» на асфальте, а продолжают безопасное движение во встречных потоках, опираясь на свой здравый смысл и понимание, что преодолеть сужение нужно, в конечном счете, всем.

В таких условиях мало кто пытается буквально выполнять требования нанесенной исключительно для проформы временной разметки. Однако водительский здравый смысл и стремление к реальной, а не формальной безопасности дорожного движения, могут сыграть с автомобилистом в подобной ситуации злую шутку.