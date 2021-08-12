Лишат ли «прав» за пересечение оранжевой осевой в зоне ремонта

Половина дороги отгорожена в связи с ремонтными работами, машины идут в обе стороны по оставшейся свободной части. На ее асфальте дорожники, явно трясущимися руками, намалевали желтой или оранжевой краской сплошную разделительную линию. Она местами петляет, местами уже полностью стерта. Знакомая картина, не правда ли?
В таких местах, по факту, автомобилисты не тратят своего внимания на странные «письмена» на асфальте, а продолжают безопасное движение во встречных потоках, опираясь на свой здравый смысл и понимание, что преодолеть сужение нужно, в конечном счете, всем.
В таких условиях мало кто пытается буквально выполнять требования нанесенной исключительно для проформы временной разметки. Однако водительский здравый смысл и стремление к реальной, а не формальной безопасности дорожного движения, могут сыграть с автомобилистом в подобной ситуации злую шутку.
Дело в том, что КоАП не различает цвета и характер разметки. Для Кодекса не важно: временная она или постоянная, нанесена четко и правильно или криво и практически «от руки». Поэтому пересечение петляющей полустертой сплошной оранжевой линии, с точки зрения закона, равносильно заезду за только что нанесенную ровную как стрела белоснежную двойную сплошную.
По этой причине пересечение сплошной осевой оранжевого цвета в зоне ремонта подпадает под действие ч. 4 ст. 12.15 КоАП. По ней водителю грозит либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на срок до полугода.
По этой причине, двигаясь по такому участку, нужно постоянно следить за наличием в пределах видимости сотрудников ГИБДД. Они любят «пастись» в местах поворотов временной линии осевой разметки и составлять протоколы на водителей, случайно заехавших колесом за оранжевую полоску.
С другой стороны, не стоит забывать, что мы все-таки находимся на ремонтируемом участке дороги. Из-за ведущихся строительных работ на проезжей части, оставленной для движения машин, могут оказаться какие-то препятствия: выбоины, крупный мусор, строительное оборудование, наконец. Следует помнить и, при случае, обязательно заявить остановившему вас «за встречку» сотруднику ДПС: если водитель выехал на встречную полосу для объезда препятствия, лишение «прав» ему не грозит!
При худшем варианте развития событий — 1500 рублей штрафа по ч. 3 все той же ст. 12.15 КоАП. Кроме того, если на дороге имеется препятствие, скажем, большая яма в асфальте, оказавшийся поблизости сотрудник ГИБДД обязан не тормозить водителей ради штрафов, а постараться организовать условия для ее безопасного объезда. Например, обозначить конусами или вручную заняться регулированием потока машин, вынужденно выезжающих на встречную полосу.