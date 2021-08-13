Признают ли виновником ДТП водителя, перекрывавшего проезд «обочечнику»

Поведение «самых умных» граждан, пытающихся экономить свое время с помощью езды по обочине за счет остальных автомобилистов, возмущает всех, кто терпеливо «толкается» в пробках. Некоторые водители из крайнего правого ряда не выдерживают и начинают активное противостояние с «обочечниками». Для этого они сами частично выезжают на обочину, обычно на половину корпуса своей машины, перекрывая последним возможность опережать основной поток.
Подобный маневр иной раз исполняют как водители большегрузных фур, так и пилоты легковушек. Такие борцы за справедливость на дороге двигаются со скоростью всего остального затора, мешая выехавшим на обочину двигаться по ней.
Проблема в том, что лишенные возможности исполнить свою задумку «всех перехитрить», любители езды по обочине обычно пытаются улучить момент и все-таки проскочить мимо «правдолюба». При этом возникают по-настоящему аварийные ситуации, заканчивающиеся ДТП.
Кто же будет считаться виновником аварии, когда «притерлись бортами» машины законопослушного водителя-«непускальщика» и «обочечника»? Для начала следует четко понимать: если ты выехал и двигаешься по обочине даже одним колесом, даже ради благородной цели борьбы с «обочениками», ты, с точки зрения закона, ничем от ненавистных тебе нарушителей Правил не отличаешься.
И «обочечник», и «правдолюб» в этой ситуации оба пренебрегают требованиями ПДД и должны быть оба оштрафованы на 1500 рублей в соответствии с ч.1 ст.12.15 КоАП. По большому счету, в случае ДТП рассматриваемого нами типа, обоим нарушившим Правила грозит «обоюдка», когда в аварии признают виновными всех ее участников. Однако тут возможны нюансы.
Дело в том, что выезд на обочину сам по себе далеко не всегда может стать причиной ДТП. Согласно общему правилу, тот из водителей, находящихся в равных условиях, кто в момент аварии совершал маневр, и является ее виновником.
То есть не прав гражданин, чья машина в момент столкновения опережала авто оппонента или смещалась влево/вправо в процессе езды по обочине. Не факт, что прибывший на место ДТП «непускальщика» и «обочечника» сотрудник ДПС захочет вникать в детали произошедшего. Ему гораздо проще оформить «обоюдку».
Но если в машине борца с «обочениками» окажется работающий видеорегистратор, который зафиксировал обстоятельства и момент аварии, справедливость может восторжествовать: полицейский, ознакомившись с видеозаписью, составит протокол, где будет зафиксирован факт маневра «обочечника», ставший непосредстванной причиной ДТП.
Таким образом, боровшийся с объездунами по обочине водитель окажется невиновным в ДТП. Но при этом ему надо отдавать себе отчет в том, что факт невиновности в аварии не освобождает его от штрафа за езду по обочине…