Признают ли виновником ДТП водителя, перекрывавшего проезд «обочечнику»

Поведение «самых умных» граждан, пытающихся экономить свое время с помощью езды по обочине за счет остальных автомобилистов, возмущает всех, кто терпеливо «толкается» в пробках. Некоторые водители из крайнего правого ряда не выдерживают и начинают активное противостояние с «обочечниками». Для этого они сами частично выезжают на обочину, обычно на половину корпуса своей машины, перекрывая последним возможность опережать основной поток.

Подобный маневр иной раз исполняют как водители большегрузных фур, так и пилоты легковушек. Такие борцы за справедливость на дороге двигаются со скоростью всего остального затора, мешая выехавшим на обочину двигаться по ней.

Проблема в том, что лишенные возможности исполнить свою задумку «всех перехитрить», любители езды по обочине обычно пытаются улучить момент и все-таки проскочить мимо «правдолюба». При этом возникают по-настоящему аварийные ситуации, заканчивающиеся ДТП.