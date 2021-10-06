Могут ли увезти машину на штрафстоянку за парковку на АЗС

Если бензоколонка расположена вблизи бизнес-центра, ТЦ, какого-то госучреждения или любого другого объекта с высокой посещаемостью, всегда найдется масса желающих запарковать на ее территории свои машины. Корни этого явления в том, что у нас, когда создают объект, куда ожидается серьезный наплыв посетителей, об удобстве парковок думают в последнюю очередь. В итоге автовладельцам приходится как-то выкручиваться, создавая проблемы себе и окружающим.
В нашем случае стихийная парковка машин на территории бензоколонки мешает ее клиентам заправлять свои авто. Да и бензовоз может банально не суметь протиснуться мимо стоящих легковушек, чтобы слить топливо в емкости АЗС. Но какие правовые последствия для владельца легковушки несет ее стоянка на территории топливозаправочного комплекса?
В России все АЗС работают в рамках нацстандарта «Станции и комплексы автозаправочные», положения которого прописаны в ГОСТ Р 58404−2019. В нем есть раздел, отвечающий на интересующий нас вопрос. Это пункт 6.18. Он гласит, что «стоянка т/с на территории АЗС запрещена, кроме парковок и стоянок, определенных проектом и соответствующим образом обозначенных дорожными знаками и разметкой».
Казалось бы, все ясно и понятно, стоять нельзя и точка. Но, как частенько бывает в подобных случаях, тут кроется большое «но». ГОСТ — это документ, разработанный для владельцев бензоколонок. Рядовой автомобилист знать его положения, и уж тем более выполнять их, совершенно не обязан. Его «библия» — ПДД. Они предполагают, что АЗС, фактически, представляет собой прилегающую территорию, приспособленную для движения транспортных средств.
Следовательно, на бензоколонке автомобилист должен руководствоваться указаниями знаков и разметки. Если знаков запрета стоянки нет и соответствующих линий разметки у бордюров-обочин не наблюдается, можно смело парковать машину в приглянувшемся месте площадки АЗС и идти по своим делам. Никто эвакуировать ее не имеет права, поскольку вы ничего не нарушили. При наличии знаков и разметки, запрещающих парковку, все уже сложнее. Бензоколонка — не улица, где можно всегда четко понять, где начинается и где заканчивается зона действия запрещающего знака.
Обычно на АЗС, если такой знак устанавливают, то один — при въезде на объект. И точно сказать, где оканчивается его зона действия, порой сложно. Одно дело, если ты бросил свою машину практически под знаком запрета стоянки. Тут все ясно — нарушение явное. А если авто припарковано уже на выезде с бензоколонки? Или перед ее зданием?
Не факт, что в рамках ПДД можно будет точно сказать, что в таком случае авто находится в зоне действия запрещающей таблички. Это одна из причин того, что с территории АЗС ГИБДД крайне редко эвакуирует на штрафстоянку припаркованные там авто. Да и сам процесс эвакуации в стесненных условиях топливозаправочного комплекса, как правило, затруднен. Тем более, что во время этой процедуры машины заправляться явно не смогут — им физически не протиснуться мимо эвакуатора.
Для торговцев моторным топливом потеря клиентов неприемлема. Поэтому они крайне редко вызывают полицию разбираться даже с нагло припаркованными на АЗС легковушками. Разве что в случае, когда хозяин одной из них «мастерски» перекроет своим авто въезд или выезд с территории. Так что сценарий, по которому ты оставляешь машину на бензоколонке, а потом обнаруживаешь ее уже на штрафстоянке, в реальной жизни крайне маловероятен.