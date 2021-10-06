Могут ли увезти машину на штрафстоянку за парковку на АЗС

Если бензоколонка расположена вблизи бизнес-центра, ТЦ, какого-то госучреждения или любого другого объекта с высокой посещаемостью, всегда найдется масса желающих запарковать на ее территории свои машины. Корни этого явления в том, что у нас, когда создают объект, куда ожидается серьезный наплыв посетителей, об удобстве парковок думают в последнюю очередь. В итоге автовладельцам приходится как-то выкручиваться, создавая проблемы себе и окружающим.

В нашем случае стихийная парковка машин на территории бензоколонки мешает ее клиентам заправлять свои авто. Да и бензовоз может банально не суметь протиснуться мимо стоящих легковушек, чтобы слить топливо в емкости АЗС. Но какие правовые последствия для владельца легковушки несет ее стоянка на территории топливозаправочного комплекса?

В России все АЗС работают в рамках нацстандарта «Станции и комплексы автозаправочные», положения которого прописаны в ГОСТ Р 58404−2019. В нем есть раздел, отвечающий на интересующий нас вопрос. Это пункт 6.18. Он гласит, что «стоянка т/с на территории АЗС запрещена, кроме парковок и стоянок, определенных проектом и соответствующим образом обозначенных дорожными знаками и разметкой».