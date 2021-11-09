Какие безобидные вещи в машине грозят большими проблемам с ГИБДД

Российское государство, как известно, с большим вниманием относится ко всему, что связано с алкоголем. Каждый любитель самодельных спиртных напитков об этом должен постоянно помнить. И если вы, скажем, изготовили (исключительно для себя, любимого) несколько бутылок домашнего вина из фруктов или ягодную настойку на крепком алкоголе, знайте: перевозка этих жидкостей не такое уж безобидное с точки зрения закона дело.

Задумали доставить партию своего алкогольного продукта с дачи в городскую квартиру? Имейте в виду: когда его у вас в машине больше чем 10 л — возможны проблемы, если его обнаружит сотрудник ГИБДД. Дело в том, что перевозка немаркированного спиртного карается штрафом в 3000—5000 рублей и конфискацией вашей любимой самодельной наливки или вина (ст. 14.17.2 КоАП РФ).

Массово считается, что только у охотников могут возникать трения с полицией по поводу перевозки оружия. Да, если патрульный ДПС обнаружит какие-то нарушения правил перевозки ружья в машине, то в отношении его владельца составят протокол по ч. 2 ст. 20.12 КоАП. Наказание — 500—1000 рублей штрафа и возможная конфискация «ствола».