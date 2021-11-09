Какие безобидные вещи в машине грозят большими проблемам с ГИБДД

Российское государство, как известно, с большим вниманием относится ко всему, что связано с алкоголем. Каждый любитель самодельных спиртных напитков об этом должен постоянно помнить. И если вы, скажем, изготовили (исключительно для себя, любимого) несколько бутылок домашнего вина из фруктов или ягодную настойку на крепком алкоголе, знайте: перевозка этих жидкостей не такое уж безобидное с точки зрения закона дело.
Задумали доставить партию своего алкогольного продукта с дачи в городскую квартиру? Имейте в виду: когда его у вас в машине больше чем 10 л — возможны проблемы, если его обнаружит сотрудник ГИБДД. Дело в том, что перевозка немаркированного спиртного карается штрафом в 3000—5000 рублей и конфискацией вашей любимой самодельной наливки или вина (ст. 14.17.2 КоАП РФ).
Массово считается, что только у охотников могут возникать трения с полицией по поводу перевозки оружия. Да, если патрульный ДПС обнаружит какие-то нарушения правил перевозки ружья в машине, то в отношении его владельца составят протокол по ч. 2 ст. 20.12 КоАП. Наказание — 500—1000 рублей штрафа и возможная конфискация «ствола».
Однако мало кто знает, что аналогичный порядок распространяется и на пневматическое оружие, в том числе и на маломощное, которое не требует оформления лицензии — с дульной энергией менее 7,5 Дж.
В соответствии с п. 2.1 ст. 6 закона «Об оружии», ношение и перевозка вообще любой «пневматики» в границах населенных пунктов в заряженном или снаряженном состоянии запрещена. Другими словами, чтобы исключить вероятность претензий со стороны правоохранителей, из любимого «пестика» должны быть вынуты пульки и снят баллон со сжатым воздухом.
Не торопитесь радоваться, когда ваш друг-охотник предлагает вам в подарок увесистый шмат мяса добытого им кабана или лося. Если не сумеете документально доказать служивым, что везете часть законно добытого животного — получите штраф за браконьерство по ст. 8.37 КоАП в размене 500—4000 ₽ Аналогичная перспектива ждет вас за улов, вес которого превышает установленную в регионе норму вылова.
Любителей привезти из леса и посадить возле родной многоэтажки березку или елочку также следует предупредить о возможных последствиях встречи с сотрудником дорожной полиции. Если в салоне машины обнаружат такой саженец, готовьтесь к 20 000—40 000 рублей штрафа по ст. 8.28 КоАП — за самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников и лиан.