Кому грозят сумасшедшие штрафы ГИБДД «за техосмотр» после 1 октября

Как известно, с 1 октября закончился мораторий на прохождение техосмотра, введенный властями в феврале текущего года. С этого момента все автовладельцы, кто имел право полгода не проходить ТО даже при истекшем сроке действия диагностической карты, должны были озаботиться этим вопросом. То есть записаться на прием в пункт ГТО, прибыть туда и пройти его.
Но выяснилось, что электронная база данных техосмотра (ЕАИСТО) начала сбоить от резкого наплыва клиентов. В результате возникли приличные очереди. Сообщалось, что сведения об успешном прохождении ТО автомобилями не получалось загрузить в систему. В связи с этим, многие автовладельцы изрядно нервничали, опасаясь штрафов ГИБДД за отсутствие диагностических карт. Некоторые, правда, считают, что беспокоиться незачем, поскольку дело идет к отмене обязательного ТО для легковушек.
Однако для большого числа автовладельцев октябрьские «засады» с прохождением техосмотра стали причиной для самого серьезного беспокойства.
Дело в том, что мораторий на прохождение ТО не распространялся на машины, используемые в такси, автобусы и грузовики. Как известно, в сфере таксомоторных перевозок участвует очень много индивидуальных предпринимателей. А им, по ч. первой ст. 12.31 КоАП, за «выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего государственного технического осмотра», полагается штраф в размере 50 000 рублей.
«Попадание» на такое наказание из-за сбоев в ЕАИСТО, вызванных наплывом частных автовладельцев, стало головной болью для многих извозчиков-одиночек. О серьезности и актуальности проблемы косвенно свидетельствуют резко участившиеся в последнее время гаишные проверки именно таксистов. Неприятности из-за изменений в области ТО с 1 октября усугубляются еще и тем, что за отсутствие диагностической карты машину такси еще и отправляют на штрафстоянку — помимо штрафа.
Таким образом, на фоне благолепия в области ОСАГО с точки зрения рядового автовладельца, для перевозчиков в этой сфере сейчас настал сложный период, когда приходится особенно опасаться штрафов за непройденный техосмотр.