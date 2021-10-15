Кому грозят сумасшедшие штрафы ГИБДД «за техосмотр» после 1 октября

Как известно, с 1 октября закончился мораторий на прохождение техосмотра, введенный властями в феврале текущего года. С этого момента все автовладельцы, кто имел право полгода не проходить ТО даже при истекшем сроке действия диагностической карты, должны были озаботиться этим вопросом. То есть записаться на прием в пункт ГТО, прибыть туда и пройти его.

Но выяснилось, что электронная база данных техосмотра (ЕАИСТО) начала сбоить от резкого наплыва клиентов. В результате возникли приличные очереди. Сообщалось, что сведения об успешном прохождении ТО автомобилями не получалось загрузить в систему. В связи с этим, многие автовладельцы изрядно нервничали, опасаясь штрафов ГИБДД за отсутствие диагностических карт. Некоторые, правда, считают, что беспокоиться незачем, поскольку дело идет к отмене обязательного ТО для легковушек.

Однако для большого числа автовладельцев октябрьские «засады» с прохождением техосмотра стали причиной для самого серьезного беспокойства.