Почему ГИБДД будет штрафовать за отсутствие техосмотра даже после его «отмены»

фото: соцсети
У всех на слуху планы Правительства РФ и депутатов Госдумы сделать необязательным прохождение автовладельцами техосмотра и получение по его итогам диагностической карты. Но не все, как выяснил портал «АвтоВзгляд», так радужно.
Максим Строкер

Предвыборные обещания боссов «Единой России», заявлявших, что обязательный техосмотр для легковушек нужно уже, наконец, отменить, вроде как находятся в процессе выполнения. Правительство высказалось «за», в Госдуму официально внесен соответствующий законопроект, эксперты прогнозируют, что уже к ноябрю текущего года его могут одобрить.

Операторы техосмотра, паразитирующие с его помощью на кошельках миллионов автовладельцев, скрежещут зубами, считая потерянные в будущем прибыли и отчаянно пытаются идти против «курса партии». Зато автомобилисты могут спокойно выдохнуть…

А вот и нет, рановато выдыхать! Дело в том, что в Госдуму внесен проект поправок только в два закона: «О техническом осмотре транспортных средств» и «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно им, как уже все, наверно, в курсе, техосмотр для легковушек, не используемых в каком-либо бизнесе, техосмотр сохраняется лишь в случае изменения конструкции машины и при смене ее собственника.

Допустим, что эти поправки приняты Госдумой, одобрены Совфедом и президент Путин поставил под их текстом свой автограф. Все счастливы и «в воздух чепчики бросают». Но вот наступает 2022 год. Вернее — 1 марта 2022 года. И с этого момента огромная часть освобожденных от ТО владельцев легковушек начнет узнавать, что получать диагностическую карту все-таки было нужно.

фото: соцсети

Эту «благую» весть им принесут жизнерадостные сотрудники ДПС, объясняющие, что за непройденный техосмотр теперь положено штрафовать. Ведь с 1-го марта будущего года вступает в силу ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП.

Она предусматривает штраф за «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». Нюанс в том, что когда (или «если»?) будет официально отменен обязательный техосмотр для легковушек, для них вроде как перестанет существовать только обязательность прохождения ТО, а само по себе «оформление в установленном порядке» сохранится — по доброй воле, так сказать.

И, соответственно, штраф за отсутствие диагностической карты — тоже никуда не денется. В тексте статьи КоАП ведь ничего не сказано о том, что она не распространяется на авто частников. Вот по этой самой причине уже весной будущего года сотрудники ГИБДД «на местах» начнут ежедневно собирать богатейший урожай автовладельцев-нарушителей. А все потому, что в пылу борьбы за кресла в Госдуме, боссы-единороссы в своем законопроекте «об отмене техосмотра» забыли хоть как-то упомянуть о КоАП.

В результате «правоприменительная практика» будет отдана на откуп рядовых сотрудников ГИБДД. Какими проблемами для рядовых автовладельцев подобные ситуации обычно оканчиваются, все прекрасно осведомлены…

штрафы, госдума, КоАП, ТО, ГИБДД
8 октября 2021
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