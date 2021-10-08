Почему ГИБДД будет штрафовать за отсутствие техосмотра даже после его «отмены»

Предвыборные обещания боссов «Единой России», заявлявших, что обязательный техосмотр для легковушек нужно уже, наконец, отменить, вроде как находятся в процессе выполнения. Правительство высказалось «за», в Госдуму официально внесен соответствующий законопроект, эксперты прогнозируют, что уже к ноябрю текущего года его могут одобрить.

Операторы техосмотра, паразитирующие с его помощью на кошельках миллионов автовладельцев, скрежещут зубами, считая потерянные в будущем прибыли и отчаянно пытаются идти против «курса партии». Зато автомобилисты могут спокойно выдохнуть…

А вот и нет, рановато выдыхать! Дело в том, что в Госдуму внесен проект поправок только в два закона: «О техническом осмотре транспортных средств» и «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно им, как уже все, наверно, в курсе, техосмотр для легковушек, не используемых в каком-либо бизнесе, техосмотр сохраняется лишь в случае изменения конструкции машины и при смене ее собственника.

Допустим, что эти поправки приняты Госдумой, одобрены Совфедом и президент Путин поставил под их текстом свой автограф. Все счастливы и «в воздух чепчики бросают». Но вот наступает 2022 год. Вернее — 1 марта 2022 года. И с этого момента огромная часть освобожденных от ТО владельцев легковушек начнет узнавать, что получать диагностическую карту все-таки было нужно.