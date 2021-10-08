Почему ГИБДД будет штрафовать за отсутствие техосмотра даже после его «отмены»

Предвыборные обещания боссов «Единой России», заявлявших, что обязательный техосмотр для легковушек нужно уже, наконец, отменить, вроде как находятся в процессе выполнения. Правительство высказалось «за», в Госдуму официально внесен соответствующий законопроект, эксперты прогнозируют, что уже к ноябрю текущего года его могут одобрить.
Операторы техосмотра, паразитирующие с его помощью на кошельках миллионов автовладельцев, скрежещут зубами, считая потерянные в будущем прибыли и отчаянно пытаются идти против «курса партии». Зато автомобилисты могут спокойно выдохнуть…
А вот и нет, рановато выдыхать! Дело в том, что в Госдуму внесен проект поправок только в два закона: «О техническом осмотре транспортных средств» и «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно им, как уже все, наверно, в курсе, техосмотр для легковушек, не используемых в каком-либо бизнесе, техосмотр сохраняется лишь в случае изменения конструкции машины и при смене ее собственника.
Допустим, что эти поправки приняты Госдумой, одобрены Совфедом и президент Путин поставил под их текстом свой автограф. Все счастливы и «в воздух чепчики бросают». Но вот наступает 2022 год. Вернее — 1 марта 2022 года. И с этого момента огромная часть освобожденных от ТО владельцев легковушек начнет узнавать, что получать диагностическую карту все-таки было нужно.
Эту «благую» весть им принесут жизнерадостные сотрудники ДПС, объясняющие, что за непройденный техосмотр теперь положено штрафовать. Ведь с 1-го марта будущего года вступает в силу ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП.
Она предусматривает штраф за «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». Нюанс в том, что когда (или «если»?) будет официально отменен обязательный техосмотр для легковушек, для них вроде как перестанет существовать только обязательность прохождения ТО, а само по себе «оформление в установленном порядке» сохранится — по доброй воле, так сказать.
И, соответственно, штраф за отсутствие диагностической карты — тоже никуда не денется. В тексте статьи КоАП ведь ничего не сказано о том, что она не распространяется на авто частников. Вот по этой самой причине уже весной будущего года сотрудники ГИБДД «на местах» начнут ежедневно собирать богатейший урожай автовладельцев-нарушителей. А все потому, что в пылу борьбы за кресла в Госдуме, боссы-единороссы в своем законопроекте «об отмене техосмотра» забыли хоть как-то упомянуть о КоАП.
В результате «правоприменительная практика» будет отдана на откуп рядовых сотрудников ГИБДД. Какими проблемами для рядовых автовладельцев подобные ситуации обычно оканчиваются, все прекрасно осведомлены…