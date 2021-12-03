Как легально ездить на машине без номеров и регистрации ГИБДД

За езду на автомобилое без номеров по ст. 12.2 КоАП полагается штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на 1—3 месяца. Единственное исключение, когда такая езда возможна — 10 дней после покупки новой машины в автосалоне. Именно такой срок дается новоиспеченному собственнику транспортного средства на регистрацию в ГИБДД для получения свидетельства о регистрации (СТС) и госномеров. Катаешься на новой машине без номеров по истечении этих 10 дней — вспоминай вышеприведенную ст. 12.2 Административного кодекса. Казалось бы, все четко и исчерпывающе. Но есть нюанс!
ПРАВИЛО ДЕСЯТИ ДНЕЙ НЕ ДЕЙСТВУЮТ!
Да, те самые десять дней на регистрацию отсчитываются с момента подписания договора купли-продажи автомобиля, а также акта приема-передачи от дилера клиенту. А теперь вспомним недавние времена, когда никто слыхом не слыхивал о коронавирусе и не подозревал, что в России может случиться дефицит машин. Тогда было самым обычным делом купить у дилера со скидкой автомобиль, который был ввезен в Россию полгода-год, а порой, и пару лет назад.
Заметим, что между половиной года и десятью днями есть существенная разница, не правда ли? И в течение этого времени дилерские машины без номеров до момента покупки их клиентами, спокойно ездили (и ездят!) по дорогам общего пользования, не вызывая вопросов со стороны ГИБДД.
ХИТРОСТИ ИМПОРТЕРОВ
Как такое возможно? Рассказываем! Дело в том, что когда автопроизводитель ввозит свой автомобиль на территорию России для продажи, он его растамаживает, оплачивая пошлину, и машина получает электронный паспорт транспортного средства. Затем на нее оформляется полис ОСАГО, в который вносится только VIN-номер, поскольку авто еще не зарегистрировано и не имеет ни СТС, ни госномеров.
После этого достаточно выписать от лица компании-импортера генеральную доверенность (с правом на осуществление регистрационных действий в ГИБДД) на конкретного человека (хоть сотрудника фирмы, хоть постороннего — неважно) и… все! Этот гражданин может спокойно себе разъезжать на автомобиле без номеров и регистрации, где и когда ему вздумается.
Фишка в том, что «правило десяти дней» в данном случае не действует, поскольку формально никто никому машину не передавал, она находилась в собственности компании, как до «растаможки» при ввозе, так и остается в ней после таможенной очистки. В случае, когда сотрудник ГИБДД останавливает такую машину без номеров и СТС, у него нет никаких формальных оснований для претензий к водителю по поводу езды на незарегистрированном авто.
Факт, но этот случай просто никак не регламентирован законодательно. Ведь должен же импортер иметь возможность как-то доставить свою машину для регистрации в ГИБДД? Должен! Если каждую из них на автовозе туда перемещать, около МРЭО будут колоссальные пробки из «автопоездов».
ФИЗЛИЦАМ — ЗА МИЛУЮ ДУШУ!
Точно такую же схему с импортом по силам провернуть и частному лицу. Тем более, что сейчас в свете безумных «накруток» стоимости автомобилей в салонах российских дилеров, покупка в Европе, даже с учетом стоимости доставки и таможенных пошлин, стала очень выгодным мероприятием. Главное условие для езды по России без номеров — автомобиль должен быть приобретен за границей сразу на имя будущего владельца. Это по доверенности от будущего собственника может сделать какая-нибудь компания из числа специализирующихся на подобном бизнесе. Ее брокер организует не только покупку, но и доставку машины до российской границы, а также «под ключ» и таможенную очистку. Впрочем, сгонять за «тачкой» при желании можно и самому.
В результате получится, что гражданин-собственник машины ввез ее на территорию России, растаможил, получил на нее электронный ПТС, оформил полис ОСАГО и… поехал по своим делам. Знакомая ситуация, не правда ли? И точно так же, как и в случае с импортером-организацией — никаких претензий со стороны закона!
БОНУС
Правда, если вы будете перманентно и «бесплатно» рассекать по «выделенкам» и нарушать скоростной режим, охоту на машину без номеров откроют довольно быстро. В помощь — система «Поток», которая не только отследит все ваши перемещения, но и без труда докажет, что за рулем находился конкретный человек.