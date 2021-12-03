Как легально ездить на машине без номеров и регистрации ГИБДД

За езду на автомобилое без номеров по ст. 12.2 КоАП полагается штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на 1—3 месяца. Единственное исключение, когда такая езда возможна — 10 дней после покупки новой машины в автосалоне. Именно такой срок дается новоиспеченному собственнику транспортного средства на регистрацию в ГИБДД для получения свидетельства о регистрации (СТС) и госномеров. Катаешься на новой машине без номеров по истечении этих 10 дней — вспоминай вышеприведенную ст. 12.2 Административного кодекса. Казалось бы, все четко и исчерпывающе. Но есть нюанс!

ПРАВИЛО ДЕСЯТИ ДНЕЙ НЕ ДЕЙСТВУЮТ!

Да, те самые десять дней на регистрацию отсчитываются с момента подписания договора купли-продажи автомобиля, а также акта приема-передачи от дилера клиенту. А теперь вспомним недавние времена, когда никто слыхом не слыхивал о коронавирусе и не подозревал, что в России может случиться дефицит машин. Тогда было самым обычным делом купить у дилера со скидкой автомобиль, который был ввезен в Россию полгода-год, а порой, и пару лет назад.

Заметим, что между половиной года и десятью днями есть существенная разница, не правда ли? И в течение этого времени дилерские машины без номеров до момента покупки их клиентами, спокойно ездили (и ездят!) по дорогам общего пользования, не вызывая вопросов со стороны ГИБДД.