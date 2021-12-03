Как легально ездить на машине без номеров и регистрации ГИБДД

фото: соцсети
Все знают, что грозит водителю за езду без номерных знаков. Верно: можно превратиться в пешехода. Однако портал «АвтоВзгляд» обнаружил самую настоящую «дырку» в законодательстве, позволяющую спокойно пользоваться автомобилем без государственных регистрационных знаков, не опасаясь претензий со стороны ГИБДД.
Максим Строкер

За езду на автомобилое без номеров по ст. 12.2 КоАП полагается штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на 1—3 месяца. Единственное исключение, когда такая езда возможна — 10 дней после покупки новой машины в автосалоне. Именно такой срок дается новоиспеченному собственнику транспортного средства на регистрацию в ГИБДД для получения свидетельства о регистрации (СТС) и госномеров. Катаешься на новой машине без номеров по истечении этих 10 дней — вспоминай вышеприведенную ст. 12.2 Административного кодекса. Казалось бы, все четко и исчерпывающе. Но есть нюанс!

ПРАВИЛО ДЕСЯТИ ДНЕЙ НЕ ДЕЙСТВУЮТ!

Да, те самые десять дней на регистрацию отсчитываются с момента подписания договора купли-продажи автомобиля, а также акта приема-передачи от дилера клиенту. А теперь вспомним недавние времена, когда никто слыхом не слыхивал о коронавирусе и не подозревал, что в России может случиться дефицит машин. Тогда было самым обычным делом купить у дилера со скидкой автомобиль, который был ввезен в Россию полгода-год, а порой, и пару лет назад.

Заметим, что между половиной года и десятью днями есть существенная разница, не правда ли? И в течение этого времени дилерские машины без номеров до момента покупки их клиентами, спокойно ездили (и ездят!) по дорогам общего пользования, не вызывая вопросов со стороны ГИБДД.

фото: соцсети

ХИТРОСТИ ИМПОРТЕРОВ

Как такое возможно? Рассказываем! Дело в том, что когда автопроизводитель ввозит свой автомобиль на территорию России для продажи, он его растамаживает, оплачивая пошлину, и машина получает электронный паспорт транспортного средства. Затем на нее оформляется полис ОСАГО, в который вносится только VIN-номер, поскольку авто еще не зарегистрировано и не имеет ни СТС, ни госномеров.

После этого достаточно выписать от лица компании-импортера генеральную доверенность (с правом на осуществление регистрационных действий в ГИБДД) на конкретного человека (хоть сотрудника фирмы, хоть постороннего — неважно) и… все! Этот гражданин может спокойно себе разъезжать на автомобиле без номеров и регистрации, где и когда ему вздумается.

Фишка в том, что «правило десяти дней» в данном случае не действует, поскольку формально никто никому машину не передавал, она находилась в собственности компании, как до «растаможки» при ввозе, так и остается в ней после таможенной очистки. В случае, когда сотрудник ГИБДД останавливает такую машину без номеров и СТС, у него нет никаких формальных оснований для претензий к водителю по поводу езды на незарегистрированном авто.

фото: соцсети

Факт, но этот случай просто никак не регламентирован законодательно. Ведь должен же импортер иметь возможность как-то доставить свою машину для регистрации в ГИБДД? Должен! Если каждую из них на автовозе туда перемещать, около МРЭО будут колоссальные пробки из «автопоездов».

ФИЗЛИЦАМ — ЗА МИЛУЮ ДУШУ!

Точно такую же схему с импортом по силам провернуть и частному лицу. Тем более, что сейчас в свете безумных «накруток» стоимости автомобилей в салонах российских дилеров, покупка в Европе, даже с учетом стоимости доставки и таможенных пошлин, стала очень выгодным мероприятием. Главное условие для езды по России без номеров — автомобиль должен быть приобретен за границей сразу на имя будущего владельца. Это по доверенности от будущего собственника может сделать какая-нибудь компания из числа специализирующихся на подобном бизнесе. Ее брокер организует не только покупку, но и доставку машины до российской границы, а также «под ключ» и таможенную очистку. Впрочем, сгонять за «тачкой» при желании можно и самому.

В результате получится, что гражданин-собственник машины ввез ее на территорию России, растаможил, получил на нее электронный ПТС, оформил полис ОСАГО и… поехал по своим делам. Знакомая ситуация, не правда ли? И точно так же, как и в случае с импортером-организацией — никаких претензий со стороны закона!

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Правда, если вы будете перманентно и «бесплатно» рассекать по «выделенкам» и нарушать скоростной режим, охоту на машину без номеров откроют довольно быстро. В помощь — система «Поток», которая не только отследит все ваши перемещения, но и без труда докажет, что за рулем находился конкретный человек.

ПДД, vin-номер, ГИБДД
3 декабря 2021
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