Почему большинство штрафов ГИБДД за проезд на красный — незаконны

Сотрудники ГИБДД уверены в том, что в ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ говорится про выезд на перекресток в нарушение запрещающего сигнала светофора, а в соседней ч. 2 этой же статьи — про незначительное пересечение стоп-линии без дальнейшего движения. Вроде бы справедливо, но тогда получается, что за выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора надо наказывать дважды: за пересечение стоп-линии и за последующий выезд. Такое возможно в том случае, если совершается более одного действия, каждое из которых наказуемо.

Однако здесь возникает проблема с тем, что ч. 1 ст. 12.12 объединяет два действия в одно при наличии различий в квалификации за счет стоп-линии. Может быть, я не совсем прав, но полиция не дает разъяснений!

Если бы в постановлении о назначении наказания было торжественно разъяснено, что водитель совершил одним действием сначала одно правонарушение, а затем другое, то в связи с запретом на два наказания за одно противоправное действие в постановлении должны быть названы два правонарушения и утверждение о том, что в данном случае надо наказывать в виде максимально возможного штрафа. Только тут возникает циклическая ссылка с ч. 1 на ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, так как наличие стоп-линии все равно влияет на квалификацию правонарушения и, соответственно, на размер штрафа с возможностью применения санкций за повторность нарушения.