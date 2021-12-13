Почему большинство штрафов ГИБДД за проезд на красный — незаконны

Напомним, что проезд «на красный» может быть наказуем штрафами в размере 1000, 800, 5000 (или лишение «прав» на срок до шести месяцев). Откуда такая разница? Она обусловлена ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. В ней говорится про проезд на запрещающий сигнал светофора и дается два исключения. Первое связано с наличием стоп-линии — в этом случае штраф составляет 800 «деревянных». Второе касается проезда ж/д переезда — тут (если нарушитель останется жив-здоров) штраф будет 5000 рублей или вас лишат права управления т/c на срок от трех до шести месяцев. Если же предусмотренное ч. 1 ст. 12.12 нарушение совершено повторно, то тогда водителю грозит 5000 ₽ штрафа или или лишение в/у на срок от четырех до шести месяцев.
Подавляющее большинство подобных штрафных постановлений, вынесенных московской ГИБДД по автоматической фиксации, содержат данные о проезде на запрещающий сигнал светофора с назначением штрафа в размере 1000 рублей, но к таким постановлениям прилагаются фотографии проезда, где изображена стоп-линия, но без упоминания о ее существовании в тексте постановления. Что же будет, если упомянуть?
Сотрудники ГИБДД уверены в том, что в ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ говорится про выезд на перекресток в нарушение запрещающего сигнала светофора, а в соседней ч. 2 этой же статьи — про незначительное пересечение стоп-линии без дальнейшего движения. Вроде бы справедливо, но тогда получается, что за выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора надо наказывать дважды: за пересечение стоп-линии и за последующий выезд. Такое возможно в том случае, если совершается более одного действия, каждое из которых наказуемо.
Однако здесь возникает проблема с тем, что ч. 1 ст. 12.12 объединяет два действия в одно при наличии различий в квалификации за счет стоп-линии. Может быть, я не совсем прав, но полиция не дает разъяснений!
Если бы в постановлении о назначении наказания было торжественно разъяснено, что водитель совершил одним действием сначала одно правонарушение, а затем другое, то в связи с запретом на два наказания за одно противоправное действие в постановлении должны быть названы два правонарушения и утверждение о том, что в данном случае надо наказывать в виде максимально возможного штрафа. Только тут возникает циклическая ссылка с ч. 1 на ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, так как наличие стоп-линии все равно влияет на квалификацию правонарушения и, соответственно, на размер штрафа с возможностью применения санкций за повторность нарушения.
Уф! Как же трудно работать в ГИБДД! Всякие граждане задают неудобные вопросы в своих жалобах, а отвечать надо правильно… Хотя, за вынесение неправильного постановления или решения по жалобе никакой ответственности не предусмотрено, поэтому можно работать совершенно безответственно, не опасаясь за лишние слова или их недостаток.
Что же делать гражданам? Во-первых, не ездить на запрещающий сигнал светофора, чтобы не приходилось ничего доказывать. Во вторую очередь, если уж и пришлось доказывать, то делать это надо не ссылками на то, что кто-то где-то сказал, а на то, что написано в законе. Его надо уважать!