Гешефт на 200 миллиардов: кто лоббирует отмену нештрафуемого порога скорости

Об отмене нештрафуемого порога обычно любят грезить московские власти. Но сегодня неожиданную поддержку это спорное решение получило и в Московской городской думе от депутата, давно славящегося своей нелюбовью к автомобилистам. «Яблочная» Дарья Беседина предложила не церемониться с владельцами машин, казалось бы, и так обложенными налогами и штрафами со всех сторон, а ввести для них больше новых поборов и штрафов.

В частности, наказывать автомобилистов за превышение скорости на 5—10 км штрафом в размере 500 рублей, за превышение на 10—20 км — в размере 1000 рублей, а также увеличить сумму взыскания за превышение скорости на 20—40 км в 5 раз — до 2500 рублей и отменить скидки при оплате.

Между тем, эксперты и общественники на протяжении нескольких лет выступают резко против внесения в проект нового КоАП норм, предусматривающих снижение нештрафуемого скоростного порога с 20 до 5 км/ч, резкое увеличение штрафов для автомобилистов и отмену скидок.