Гешефт на 200 миллиардов: кто лоббирует отмену нештрафуемого порога скорости

1 декабря Московская городская дума рассмотрит антисоциальную инициативу одного из «оппозиционных» депутатов МГД о внесении изменений в КоАП РФ. Почему отмена нештрафуемого порога противоречит не просто интересам автомобилистов, но и здравому смыслу, вместе с экспертами разбирался портал «АвтоВзгляд».
Об отмене нештрафуемого порога обычно любят грезить московские власти. Но сегодня неожиданную поддержку это спорное решение получило и в Московской городской думе от депутата, давно славящегося своей нелюбовью к автомобилистам. «Яблочная» Дарья Беседина предложила не церемониться с владельцами машин, казалось бы, и так обложенными налогами и штрафами со всех сторон, а ввести для них больше новых поборов и штрафов.
В частности, наказывать автомобилистов за превышение скорости на 5—10 км штрафом в размере 500 рублей, за превышение на 10—20 км — в размере 1000 рублей, а также увеличить сумму взыскания за превышение скорости на 20—40 км в 5 раз — до 2500 рублей и отменить скидки при оплате.
Между тем, эксперты и общественники на протяжении нескольких лет выступают резко против внесения в проект нового КоАП норм, предусматривающих снижение нештрафуемого скоростного порога с 20 до 5 км/ч, резкое увеличение штрафов для автомобилистов и отмену скидок.
— Мы проинспектировали трассы на пути от Владивостока до Москвы. Практически во всех регионах, начиная с трассы «Амур», одна картина: километры отремонтированного асфальта, единственный брошенный экскаватор — и знак «40», — отмечает член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. — С учетом того, что по нашим стандартам дороги строятся в расчете на гораздо более высокие (технические разрешенные) скорости движения, существующие ограничения на многих участках выглядят необоснованными, заниженными, сделанными по принципу «на всякий случай». Только после пересмотра обоснованности скоростных ограничений на всех дорогах России, можно говорить о снижении штрафуемого скоростного порога…
Когда поправка об увеличении штрафуемого скоростного порога вносилась в действующий КоАП, она вызвала много сомнений, в том числе и в части безопасности движения. Высказывались опасения, что это вызовет рост аварийности. Но за прошедшие годы аварийность на дорогах наоборот снизилась на 40%. — С технической точки зрения, нештрафуемый интервал необходим для обеспечения возможности движения транспортного средства со скоростью, равной установленному ограничению. Равномерное движение с четко заданной скоростью невозможно из-за неизбежных колебаний при движении даже при использовании круиз-контроля. Текущая скорость временами может незначительно превышать ограничение — это известный факт, — пояснил «АвтоВзгляду» участник разработки ГОСТ на комплексы фото видео- и фиксации Григорий Шухман. — Любое снижение нештрафуемого порога снижает среднюю скорость движения на маршруте, поскольку водитель будет вынужден закладывать запас на колебания скорости.
Помимо увеличения количества и без того многочисленных штрафов для автомобилистов, повсеместное снижение средней скорости движения автомобилей приведет к увеличению продолжительности перевозки грузов и людей по всей стране, а соответственно — негативно повлияет на стоимость перевозок и увеличение инфляции. — Увеличение размера штрафов в текущих экономических условиях создаст непосильную нагрузку на водителей страны. Даже при сохранении общего числа штрафов на уровне 2020 года это обойдется автомобилистам дополнительно в 200 млрд. рублей в год, — пояснил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — При этом с точки зрения сокращения числа ДТП мы здесь вряд ли получим ощутимый эффект. Так точно ли это про безопасность?..
Эксперты солидарны во мнении и по вопросу отмены скидок при уплате штрафов за некоторые виды нарушений ПДД. Статистика показывает, что скидки дисциплинируют людей, мотивируют их к своевременной оплате, ведут к росту собираемости штрафов и снижают нагрузку на ФССП и на другие государственные структуры. По данным экспертов ОНФ, из автомобилистов, оплативших штрафы, 87% оплачивают их со скидкой, и дисциплина в оплате среди автовладельцев постоянно растет. Сейчас собираемость штрафов за нарушения ПДД составляет практически 80% и постоянно увеличивается.
Поэтому логично распространить практику предоставления скидок за своевременную оплату и на другие составы нарушений, полагают эксперты. За первые 8 месяцев этого года, по данным ФСПП, количество исполнительных производств на водителей, не оплативших дорожные штрафы вовремя, также стало ниже на 32% относительно аналогичного периода прошлого года. В связи с этим возникает закономерный вопрос: отмена скидок и новые поборы — это точно способ побороться за безопасность от депутата, у которого нет не только водительских прав, но и элементарных знаний о ПДД?
Или повод показать «кто тут власть» и продавить решение «менять свои транспортные привычки» — читай, пересаживаться на круглогодичный велосипед, во что бы то ни стало и точно вопреки интересам людей, экспертов и здравому смыслу. Любопытно, какие именно избиратели просили депутата о подобной «защите» их интересов.