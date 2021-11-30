В России предложили вешать на машины короткие номера

В 2020 году Минэкономики разработало порядок продажи всем желающим так называемых красивых номеров. Тем самым будет ликвидирован «серый» рынок, на котором сейчас такие номерные знаки обращаются. Согласно проекту документа, который должен заработать в 2022 году, выручка от торговли государства подобными «жестянками» должна будет идти в бюджет. Предполагается, что автомобилисты получат возможность приобретать автомобильные номера через портал Госуслуг в форме аукциона. Уже известно, что стартовая цена «красивого» госномера типа A111AA будет находиться на уровне 600 000 рублей. За номер с одинаковыми буквами и «круглыми» цифрами вроде 100, 200, 300 (например, А100АА) автовладельцу придется отдать не менее 450 000 рублей.
Примерно такая же система распределения «красивых номеров» действует в Великобритании. Тамошнее Driver And Vehicle Licensing Agency разыгрывает на аукционах «престижные» комбинации знаков на ГРЗ шесть раз в год. Причем список предлагаемых к продаже номеров публикуется заранее. Стоимость некоторых лотов в финале торгов исчисляется, порой, десятками тысяч фунтов.
В США тоже предусмотрена возможность купить «красивый номер». Правда, там нет того ажиотажа вокруг этой темы, как в России. Просто в каждом штате на сайте местного «МРЭО» выбираешь нужную буквенно-циферную комбинацию из доступных, платишь около 100 долларов и получаешь желанную табличку на бампер. Примерно такая же ситуация с продажей «красивых» ГРЗ в Чехии. «Красивый номер» стоит порядка 400 евро и спрос на эту услугу не сказать, чтобы ажиотажный.
Зато в ОАЭ отношение автовладельцев к «красивым номерам» очень напоминает российское. И тамошние власти не стесняются зарабатывать на этом сумасбродстве граждан, если те готовы платить. Причем платят миллионы долларов! Стандартный госномер там содержит одну латинскую букву, обозначение эмирата и пятизначную комбинацию цифр. А так называемые престижные номера могут содержать, например, лишь одну цифру. Эти — самые дорогие. Их приобретают миллиардеры. Госномера подешевле — с двумя и больше цифрами. В любом случае, такие нестандартные номерные знаки продаются там на аукционах.
Предприниматель и общественный деятель Дмитрий Давыдов предлагает внедрить подобную систему и в России. Свою идею он опубликовал на сайте 20idei.ru, предложив ввести в российский обиход официальную продажу и регистрацию транспортных средств с меньшим количеством знаков в номере, чем полагается по действующим стандартам в этой сфере. То есть, наряду с госномерами типа А777АА, стоит ввести в оборот номера форматов 7АА, 007, 07А, 7, 7А и им подобные. Начальная цена таких эксклюзивных номерных знаков на госаукционах должна быть выше, чем на стандартные ГРЗ и прямо зависеть от количества цифр или букв в номере — чем более короткий госномер, тем он дороже.
Заранее можно спрогнозировать, что такое нововведение не повлечет для государства никаких дополнительных затрат. Потребуется лишь законодательно оформить для органов исполнительной власти возможность выпускать и регистрировать автомобили с такими «красивыми номерами» — в том числе, внеся изменения в ГОСТы и регламенты.
При этом нововведение обещает принести бюджетам дополнительно миллиарды рублей от состоятельных граждан, желающих «по-взрослому» подчеркнуть свой социальный статус через эксклюзивный госномер. Еще одно немаловажное соображение, делающее введение в России коротких «красивых номеров» легко реализуемой инициативой, простота их идентификации как сотрудниками ГИБДД, так и комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД. Ведь присваивать «эксклюзивный» госномер конкретной машине будет государственный орган.
Продажа и регистрация автомобилей с такими ГРЗ также будут производиться в том же порядке, что и предусмотрен для стандартных автомобильных номерных знаков. При этом формат «красивых» номеров соответствует и международным нормативам в этой области, поскольку по ним в любом случае легко установить страну, регион и конкретного собственника, на которого зарегистрирован автомобиль.
При этом вырученные от реализации укороченных «красивых номеров» деньги можно будет направлять на цели развития транспортной инфраструктуры или на финансирование социально значимых государственных проектов. Высокая социальная значимость предложения Давыдова и неоспоримый потенциал его идеи для пополнения госбюджета позволяют ее автору надеяться на законодательную поддержку со стороны государства в реализации задуманного.