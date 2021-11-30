В России предложили вешать на машины короткие номера

В 2020 году Минэкономики разработало порядок продажи всем желающим так называемых красивых номеров. Тем самым будет ликвидирован «серый» рынок, на котором сейчас такие номерные знаки обращаются. Согласно проекту документа, который должен заработать в 2022 году, выручка от торговли государства подобными «жестянками» должна будет идти в бюджет. Предполагается, что автомобилисты получат возможность приобретать автомобильные номера через портал Госуслуг в форме аукциона. Уже известно, что стартовая цена «красивого» госномера типа A111AA будет находиться на уровне 600 000 рублей. За номер с одинаковыми буквами и «круглыми» цифрами вроде 100, 200, 300 (например, А100АА) автовладельцу придется отдать не менее 450 000 рублей.

Примерно такая же система распределения «красивых номеров» действует в Великобритании. Тамошнее Driver And Vehicle Licensing Agency разыгрывает на аукционах «престижные» комбинации знаков на ГРЗ шесть раз в год. Причем список предлагаемых к продаже номеров публикуется заранее. Стоимость некоторых лотов в финале торгов исчисляется, порой, десятками тысяч фунтов.

В США тоже предусмотрена возможность купить «красивый номер». Правда, там нет того ажиотажа вокруг этой темы, как в России. Просто в каждом штате на сайте местного «МРЭО» выбираешь нужную буквенно-циферную комбинацию из доступных, платишь около 100 долларов и получаешь желанную табличку на бампер. Примерно такая же ситуация с продажей «красивых» ГРЗ в Чехии. «Красивый номер» стоит порядка 400 евро и спрос на эту услугу не сказать, чтобы ажиотажный.