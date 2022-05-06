ГИБДД устраивает «майскую» атаку на водителей

Особое внимание гаишники намерены уделить, конечно же, любителям пропустить рюмочку и сесть за руль. Охотиться на нетрезвых водителей, согласно графику, придорожные полицейские будут с 1 по 9, с 13 по 15, с 20 по 22 и с 27 по 29 мая.

Что же до тех, кто часто перевозит в машине маленьких детей, то им следует быть особенно осторожными с 4 по 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 мая. А тем, кто «забил» на техосмотр, хотя должен был его пройти — со 2 по 8 мая.

С 9 по 15 мая пройдут рейды «Пешеход — пешеходный переход», «Опасный груз» и «Такси», а с 10 по 15 — «Ремень безопасности». Далее — то есть с 16 по 22 мая — гаишники сконцентрируются на коммерческом транспорте с тахографами и «неводителях»: детях, пассажирах и пешеходах. А с 23 по 29 мая будут «работать» с мотоциклами, автобусами и пешеходами на переходах.

Последними же рейдами станут «Ребенок — пассажир — пешеход» и «Технический осмотр» — с 30 мая по 5 июня.

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