5 тупых «подстав» ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

ЗА МУСОР ОТВЕТИШЬ

С неприятной регулярностью большинство из автовладельцев наблюдает, как соседи по потоку выкидывают из окон своих машин всевозможный мусор: обертки от жвачки или еды, окурки, одноразовые стаканчики от напитков, пластиковые бутылки и тому подобное. Даже когда такое поведение вам не кажется предосудительным, не стоит так поступать. Если с вами рядом едет патрульная машина ГИБДД, подобный поступок вполне может окончиться штрафом в 2000 рублей по ст. 8.2 КоАП РФ — за выброс мусора в неположенном месте.

ПОГУДИМ?

Ну кто мне запретит бибикнуть на даче или перед подъездом родной многоэтажки — привлекая, например, внимание домочадцев? Дело это, разумеется житейское. Но, если разобраться — предосудительное. Ведь ПДД разрешает пользоваться клаксоном исключительно для предотвращения ДТП на дороге. А если вы позволите себе «сделать фа-фа» по какой-то иной причине, случившийся поблизости экипаж ГИБДД вполне может влепить вам протокол по ст. 12.20 КоАП РФ (500 ₽ штрафа) — за нарушение правил пользования звуковыми сигналами.

НОЖКИ ВВЕРХ!

На первый взгляд идиотский, но вполне рабочий для сотрудника полиции вариант «обилетить» водителя связан с невинной манерой некоторых дам путешествовать, подставив набегающему потоку воздуха пятки — кокетливо выставив ножки в пассажирское окно.