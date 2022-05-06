5 тупых «подстав» ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

ЗА МУСОР ОТВЕТИШЬ
С неприятной регулярностью большинство из автовладельцев наблюдает, как соседи по потоку выкидывают из окон своих машин всевозможный мусор: обертки от жвачки или еды, окурки, одноразовые стаканчики от напитков, пластиковые бутылки и тому подобное. Даже когда такое поведение вам не кажется предосудительным, не стоит так поступать. Если с вами рядом едет патрульная машина ГИБДД, подобный поступок вполне может окончиться штрафом в 2000 рублей по ст. 8.2 КоАП РФ — за выброс мусора в неположенном месте.
ПОГУДИМ?
Ну кто мне запретит бибикнуть на даче или перед подъездом родной многоэтажки — привлекая, например, внимание домочадцев? Дело это, разумеется житейское. Но, если разобраться — предосудительное. Ведь ПДД разрешает пользоваться клаксоном исключительно для предотвращения ДТП на дороге. А если вы позволите себе «сделать фа-фа» по какой-то иной причине, случившийся поблизости экипаж ГИБДД вполне может влепить вам протокол по ст. 12.20 КоАП РФ (500 ₽ штрафа) — за нарушение правил пользования звуковыми сигналами.
НОЖКИ ВВЕРХ!
На первый взгляд идиотский, но вполне рабочий для сотрудника полиции вариант «обилетить» водителя связан с невинной манерой некоторых дам путешествовать, подставив набегающему потоку воздуха пятки — кокетливо выставив ножки в пассажирское окно.
Многие делают это ради «уникальных» (по их мнению) кадров для «сториз» в соцсетях. А с точки зрения КоАП такое поведение вполне можно притянуть под ч. 2 ст. 12.23, посвященной нарушениям правил перевозки пассажиров. Она «стоит» 1000 рублей штрафа.
НЕГАБАРИТ!
«Дачно-клячная» тема тоже вполне в состоянии преподнести настоящее открытие в личной копилке знаний о штрафах, — когда возникает необходимость перевезти на своем авто что-то бытовое, но крупногабаритное. Если нарушить правило, гласящее, что диван или кровать (да что угодно, в принципе!), водруженные на багажник легковушки, не должна высовываться за боковой габарит машины более чем на 40 см, первый же встречный гаишник может выписать водителю штраф по ст. 12.21 КоАП за «нарушение правил перевозки грузов». 500 рублей. На первый взгляд, не велико наказание. Но точка зрения на проблему может поменяться, когда представишь,сколько еще таких протоколов можно нахватать по пути на далекую дачу.
«ГРУНТОВЫЙ» ШТРАФ
Нежданное «веселье» в виде штрафа может приключиться и с гражданами, волею судеб владеющими домиками/дворцами поблизости от воды. В Подмосковье, например, таких дачников хватает. Дело в том, что ст. 65 Водного кодекса РФ запрещает движение на автомобилях по неасфальтированным дорогам, лежащим в водоохранной зоне водоемов — рек и ручейков, а также связанных с ними прудов, озер и водохранилищ. Для речки длиной свыше 50 км водоохранная зона составляет 200 м от уреза воды. Если ваш домик стоит в ее пределах и к нему вдет неасфальтированная дорога, разъезжая по ней на личной машине вы постоянно рискуете штрафом в размере 4500 рублей — в соответствии со ст. 8.42 КоАП.