Как ГИБДД отправляет легковушки на техосмотр, несмотря на его отмену

В самом-самом конце 2021-го Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, освобождающие подавляющее большинство российских владельцев легкового транспорта от необходимость регулярно тратить массу времени и приличные суммы денег на обязательный техосмотр, который, по факту, совершенно не влиял на безопасность дорожного движения. Но на самом деле существует заметная по численности категория автовладельцев, регулярно рискующая в принудительном порядке оказаться в очереди на станции техосмотра.
Дело в том, что в действующие ПДД никто поправки не вносил. А в Правилах присутствует целый список неисправностей, при которых запрещено использовать авто. Да, работники пунктов гостехосмотра такие поломки увидеть вряд ли смогут (с тонировкой, например, к ним никто не ездит). Но никто не отменял визуальную оценку проезжающих мимо машин патрулями ДПС.
Обнаружив какую-то техническую проблему у проезжающего автомобиля — из числа упомянутых в «Перечне неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация ТС», сотрудник ГИБДД должен остановить такой транспорт. Чтобы оштрафовать водителя на 500 ₽ в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 и выдать ему предписание на устранение неисправностей. Ведь, «отмена техосмотра» не сделала законным делом избыточную тонировку передних боковых стекол и «лобовухи». Как и установку всевозможных шторок на окна переднего пассажира и водителя.
Да, теперь любителям установить светодиоды вместо «галогенок» в передние фары не приходиться их выкручивать ради получения диагностической карты. Но в любом случае, это несоответствие исходной конструкции машины в состоянии обнаружить любой сотрудник ДПС. Услышать, что выхлопная система проезжающей мимо машины явно требует ремонта или демонтажа «спортивного» глушителя — так же не представляет проблем для патрульного. А когда авто останавливают, к примеру, для проверки документов, цепкий глаз гаишника вполне может зацепиться за «лысую» резину или оторванный брызговик.
Самое неприятное для автомобилиста заключается в том, что ПДД прямо запрещают эксплуатацию авто, имеющего неисправность из списка, о котором говорилось выше. Чтобы отменить соответствующее постановление, вынесенное ГИБДД «за тонировку», «за светодиоды» и тому подобное, автовладелец будет вынужден посетить станцию техосмотра. Иначе никак не сможет доказать, что устранил выявленные придорожным гаишником «неисправности». Таким образом, сотрудники ДПС, как и раньше, имеют возможность отправить на ТО даже легковушку, не обязанную проходить техосмотр.