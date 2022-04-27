Как ГИБДД отправляет легковушки на техосмотр, несмотря на его отмену

В самом-самом конце 2021-го Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, освобождающие подавляющее большинство российских владельцев легкового транспорта от необходимость регулярно тратить массу времени и приличные суммы денег на обязательный техосмотр, который, по факту, совершенно не влиял на безопасность дорожного движения. Но на самом деле существует заметная по численности категория автовладельцев, регулярно рискующая в принудительном порядке оказаться в очереди на станции техосмотра.

Дело в том, что в действующие ПДД никто поправки не вносил. А в Правилах присутствует целый список неисправностей, при которых запрещено использовать авто. Да, работники пунктов гостехосмотра такие поломки увидеть вряд ли смогут (с тонировкой, например, к ним никто не ездит). Но никто не отменял визуальную оценку проезжающих мимо машин патрулями ДПС.

Обнаружив какую-то техническую проблему у проезжающего автомобиля — из числа упомянутых в «Перечне неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация ТС», сотрудник ГИБДД должен остановить такой транспорт. Чтобы оштрафовать водителя на 500 ₽ в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 и выдать ему предписание на устранение неисправностей. Ведь, «отмена техосмотра» не сделала законным делом избыточную тонировку передних боковых стекол и «лобовухи». Как и установку всевозможных шторок на окна переднего пассажира и водителя.