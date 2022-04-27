Как ГИБДД отправляет легковушки на техосмотр, несмотря на его отмену

фото АвтоВзгляд
Как выясняется, отмена регулярного обязательного техосмотра для владельцев легковушек не защищает их от необходимости получать диагностическую карту. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, в каких случаях автомобилист может оказаться перед необходимостью проходить ТО.
Максим Строкер

В самом-самом конце 2021-го Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, освобождающие подавляющее большинство российских владельцев легкового транспорта от необходимость регулярно тратить массу времени и приличные суммы денег на обязательный техосмотр, который, по факту, совершенно не влиял на безопасность дорожного движения. Но на самом деле существует заметная по численности категория автовладельцев, регулярно рискующая в принудительном порядке оказаться в очереди на станции техосмотра.

Дело в том, что в действующие ПДД никто поправки не вносил. А в Правилах присутствует целый список неисправностей, при которых запрещено использовать авто. Да, работники пунктов гостехосмотра такие поломки увидеть вряд ли смогут (с тонировкой, например, к ним никто не ездит). Но никто не отменял визуальную оценку проезжающих мимо машин патрулями ДПС.

Обнаружив какую-то техническую проблему у проезжающего автомобиля — из числа упомянутых в «Перечне неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация ТС», сотрудник ГИБДД должен остановить такой транспорт. Чтобы оштрафовать водителя на 500 ₽ в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 и выдать ему предписание на устранение неисправностей. Ведь, «отмена техосмотра» не сделала законным делом избыточную тонировку передних боковых стекол и «лобовухи». Как и установку всевозможных шторок на окна переднего пассажира и водителя.

фото АвтоВзгляд

Да, теперь любителям установить светодиоды вместо «галогенок» в передние фары не приходиться их выкручивать ради получения диагностической карты. Но в любом случае, это несоответствие исходной конструкции машины в состоянии обнаружить любой сотрудник ДПС. Услышать, что выхлопная система проезжающей мимо машины явно требует ремонта или демонтажа «спортивного» глушителя — так же не представляет проблем для патрульного. А когда авто останавливают, к примеру, для проверки документов, цепкий глаз гаишника вполне может зацепиться за «лысую» резину или оторванный брызговик.

Самое неприятное для автомобилиста заключается в том, что ПДД прямо запрещают эксплуатацию авто, имеющего неисправность из списка, о котором говорилось выше. Чтобы отменить соответствующее постановление, вынесенное ГИБДД «за тонировку», «за светодиоды» и тому подобное, автовладелец будет вынужден посетить станцию техосмотра. Иначе никак не сможет доказать, что устранил выявленные придорожным гаишником «неисправности». Таким образом, сотрудники ДПС, как и раньше, имеют возможность отправить на ТО даже легковушку, не обязанную проходить техосмотр.

штрафы, КоАП, ТО, безопасность дорожного движения, техническое обслуживание, ГИБДД
27 апреля 2022
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