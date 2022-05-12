ГИБДД «на глазок» будет проводить техосмотр авто прямо на проезжей части

МВД уже который год мурыжит на предмет изменений существующий регламент работы ГАИ РФ. И каждая новая редактура документа стабильно вызывает у вдумчивого автомобилиста целый список неприятных удивлений. Понятно, что представленный в очередной раз на обозрение честной публике вариант «регламента» писался, в первую очередь, ради соответствия новым формулировкам, появившимся несколько месяцев назад в российском законе «О полиции».

Речь, в частности, идет о предоставленном сотрудникам праве вскрывать автомобили граждан без, как говорится, суда и следствия на основании данных примерно того же порядка, что и народившееся боле 100 лет назад в России «пролетарское чутье». Новые полномочия по вскрытию машин злодеев — это ладно: не так уж и часто подобное случается. А вот все, что связано с пресловутым «техосмотром на глазок» грозит каждому, кто выезжает на дороги страны.

Возьмем, к примеру, пункт 79 предлагаемой редакции регламента. В нем оговаривается порядок проверки инспектором ДПС технического состояния машины прямо на дороге! А главным средством измерения для определения востребованности техосмотра (вроде как отмененного для легковушек!) официально назначается «прибор» под названием полицейский глаз.