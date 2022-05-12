ГИБДД «на глазок» будет проводить техосмотр авто прямо на проезжей части

МВД уже который год мурыжит на предмет изменений существующий регламент работы ГАИ РФ. И каждая новая редактура документа стабильно вызывает у вдумчивого автомобилиста целый список неприятных удивлений. Понятно, что представленный в очередной раз на обозрение честной публике вариант «регламента» писался, в первую очередь, ради соответствия новым формулировкам, появившимся несколько месяцев назад в российском законе «О полиции».
Речь, в частности, идет о предоставленном сотрудникам праве вскрывать автомобили граждан без, как говорится, суда и следствия на основании данных примерно того же порядка, что и народившееся боле 100 лет назад в России «пролетарское чутье». Новые полномочия по вскрытию машин злодеев — это ладно: не так уж и часто подобное случается. А вот все, что связано с пресловутым «техосмотром на глазок» грозит каждому, кто выезжает на дороги страны.
Возьмем, к примеру, пункт 79 предлагаемой редакции регламента. В нем оговаривается порядок проверки инспектором ДПС технического состояния машины прямо на дороге! А главным средством измерения для определения востребованности техосмотра (вроде как отмененного для легковушек!) официально назначается «прибор» под названием полицейский глаз.
Именно «глазом-алмазом» положено будет выявлять неисправности у проезжающей техники. А далее, согласно строкам новой редакции «регламента», в дело вступают все остальные, не менее прецезионные, органы чувств работника ГИБДД. Документ требует от него провести техосмотр транспортного средства «органолептическим методом».
Определить точный «градус» люфта рулевого колеса — видимо, на ощупь. А опознание типа жидкости, капающей из-под машины, надо полагать, полицейским придется производить с помощью личных вкусовых сосочков на языке — чтоб органолептически и наверняка! Характерно, что в новейшем варианте регламента присутствует формулировка, фактически разрешающая сотрудникам ГИБДД устраивать из водителей так называемые «живые щиты» — ради остановки скрывающихся правонарушителей.
Судите сами. Вот, что сказано по этому поводу в пункте 62: «принудительная остановка транспортного средства может быть осуществлена…… посредством временного ограничения или запрещения движения на отдельных участках дорог с использованием сигналов регулировщика, технических средств регулирования и организации дорожного движения».
Разумеется, присутствует тут и стандартно-успокоительная оговорка: мол, «при условии обеспечения безопасности иных участников дорожного движения». Но мы же понимаем, что она нужна исключительно для того, чтобы когда из-за «живого щита» пострадают водители-заложники, было удобнее сделать «козлом отпущения» кого-то из рядовых сотрудников ДПС.
Ну и «на закуску» скажем, что сейчас офицер ГИБДД имеет право лишь «предложить» водителю выйти из машины для, например, досмотра авто или его задержания. Не выполнил просьбу — твое дело, ничего страшного. Согласно же тексту новой редакции регламента, дорожный полицейский будет уже «требовать» выхода гражданина из транспортного средства. А за «неповиновение законному распоряжению сотрудника» у нас по ст. 19.3 КоАП полагается совершенно конкретное наказание: до 4000 рублей штрафа или арест на 15 суток.
Таким образом, получается, что каждый новый вариант изменений в регламент ГИБДД дает все больше прав полицейским. Страшно даже представить, если этот документ перепишут еще хотя бы раз 10. Вполне возможно, что после этого текст дойдет до той кондиции, при которой его вполне можно будет озаглавить просто и карсиво: «Молот ведьм». Как средневековый трактат Malleus Maleficarum, исправно служивший деятелям инквизиции…
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM