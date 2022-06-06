Как власти цинично наживаются на выдаче водительских «прав»

У меня расклеилось водительское удостоверение. Опять. Во второй раз. Впервые оно расслоилось уже через год после выдачи — в 2019 году. И вот это произошло вновь — в 2022. Получается, что за четыре года — дважды. По идее, расслоение прав — повод обратиться в ГИБДД для их замены. Ведь, строго говоря, удостоверение, «распавшееся» на две половинки, пришло в негодность. В первый раз я столкнулся с этим природным явлением в процессе покупки полиса ОСАГО.
Девушка-агент, оказавшаяся невольным свидетелем полураспада заламинированной бумажки, гордо подтверждающей мои водительские полномочия, успокоила: мол, на ее памяти у многих «права» разваливались. Нужно просто подклеить их самому как было — открыла мне лайфак она. Собственно, я так поступил и тогда, и поступлю сейчас, — как неизвестное количество других водителей, безальтернативно пользующихся отпечатанными практически на папиросной бумаге ВУ. В следующий раз мне, по закону, придется менять «корочку» через 6 лет, в 2028. И судя по наработанной статистике, примерно раз в два года мне еще придется вынужденно заниматься проклейкой «прав».
Это тем более досадно, что мое ВУ крайне редко вызывает интерес у сотрудников полиции — максимум пару раз в год экипажи ДПС изъявляют желание ознакомиться с ним лично при проверке документов. Все остальное время «права» безвылазно находятся в специальном отделении жесткой кожаной обложки паспорта. То есть о каком-то «износе» удостоверения говорить в моем случае уж точно не приходится.
Так случилось, что я мимоходом поделился этой своей «засадой» с приятелем. Попутно посетовав, что он и его коллеги по сфере разработки для госорганов всяких цифровых сервисов так до сих пор и не сподобились внедрить в жизнь идею «электронных прав» — как это произошло с «электронным ПТС».
Ответ моего знакомого сразил наповал: электронные «права» никому не выгодны! Оказывается, по его словам, для «Гознака» себестоимость производства одного бланка ВУ (со всеми супер-пупер водяными знаками и защитами от подделки) составляет всего около 16 (шестнадцати!) рублей. При этом за каждый такой бланк «Гознак» получает от ГИБДД по 1600 рублей. Чистая прибыль — 10 000%. А потом автомобилист платит госпошлину за изготовление «прав» 2000 рублей, восполняя затраты вдомства на закупку бланков у «Гознака» и зарпалту инспекторов отдела регистрации. Отличная бизнес-схема, не находите?
Напомним, что в течение каждого года ГИБДД выдает порядка 1,5—2 млн. новеньких ВУ новоиспеченным водителям. Кроме того, ежегодно меняют удостоверения в связи истечением срока действия еще около пяти млн. автомобилистов страны. И это не считая тех, кто восстанавливает «права» после утери, кражи и тому подобных эксцессов. То есть, как минимум 6,5—7 млн. человек ежегодно приносят «Гозаку» прибыль в 10 000%, что в денежном выражении составляет 650—700 млн.. рублей — за копеечное производство клочков «папиросной бумаги» с водяными знаками.
А теперь представьте, как если бы все, у кого расклеились «права», дисциплинированно их меняли в ГИБДД — не реже одного раза каждые два года, как показывает мой личный опыт. Вся 55-миллионная армия автомобилистов России. Это же озолотиться можно! «Гознаку»…
С этой точки зрения становится понятной хлипкость, изначально заложенная в российское ВУ: авось кто-то клеить все-таки не будет и заплатит 2000 ₽ за восстановление документа! Изложенная выше версия отлично объясняет и странные «тормоза» в деле перехода страны на «электронные права»: только дурак сам откажется от бизнеса, приносящего 10 000% прибыли. Можно не сомневаться, что и на «Гознаке», и в ГИБДД дураков стараются не держать.
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