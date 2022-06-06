Как власти цинично наживаются на выдаче водительских «прав»

У меня расклеилось водительское удостоверение. Опять. Во второй раз. Впервые оно расслоилось уже через год после выдачи — в 2019 году. И вот это произошло вновь — в 2022. Получается, что за четыре года — дважды. По идее, расслоение прав — повод обратиться в ГИБДД для их замены. Ведь, строго говоря, удостоверение, «распавшееся» на две половинки, пришло в негодность. В первый раз я столкнулся с этим природным явлением в процессе покупки полиса ОСАГО.

Девушка-агент, оказавшаяся невольным свидетелем полураспада заламинированной бумажки, гордо подтверждающей мои водительские полномочия, успокоила: мол, на ее памяти у многих «права» разваливались. Нужно просто подклеить их самому как было — открыла мне лайфак она. Собственно, я так поступил и тогда, и поступлю сейчас, — как неизвестное количество других водителей, безальтернативно пользующихся отпечатанными практически на папиросной бумаге ВУ. В следующий раз мне, по закону, придется менять «корочку» через 6 лет, в 2028. И судя по наработанной статистике, примерно раз в два года мне еще придется вынужденно заниматься проклейкой «прав».