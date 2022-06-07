Почему в июне штрафы за нарушения ПДД вырастут в 5 раз

Если в общих чертах, то в ближайшем будущем с сотрудников Службы судебных приставов (ФССП) на «плечи» компьютерных программ переляжет рутина взыскания долгов по миллионам штрафных постановлений за нарушения ПДД. Еще недолго осталось живым служащим рассылать в банки предписания «содрать» со счетов граждан в пользу государства суммы задолженности. С 20 июня эту операцию должна начать выполнять специальная компьютерная программа.

С точки зрения государства, идея выглядит просто великолепно: высвободится куча служащих ФССП. Но самое главное, в бюджет прольется просто поток денег. Дело в том, что сейчас физических возможностей приставов хватает преимущественно на штрафы более-менее существенного размера. Неплательщики мелких 500-рублевых штрафов (коих в общей массе автовладельцев подавляющее большинство) чаще всего ни о каких принудительных взысканиях и не слыхивали.

Насколько велики общие суммы взысканий с водителей-нарушителей, до которых пока еще не дотянулись цепкие пальчики приставов, хорошо известно. Всего штрафов ГИБДД за прошлый год оформлено на 128,3 млрд. руб. И из них на конец 2021 года оплачено только 72,7 млрд. — 56,6%. Соответственно, коллективный «должок» составляет 55,6 млрд. Статистика утверждает, что более 80% постановлений оформляется за незначительное превышение скорости — на 20—40 км/ч. То есть львиная доля неплательщиков — граждане, просрочившие оплату тех самых 500 рублей и до которых у приставов просто не доходят руки.