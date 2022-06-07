Почему в июне штрафы за нарушения ПДД вырастут в 5 раз

Если в общих чертах, то в ближайшем будущем с сотрудников Службы судебных приставов (ФССП) на «плечи» компьютерных программ переляжет рутина взыскания долгов по миллионам штрафных постановлений за нарушения ПДД. Еще недолго осталось живым служащим рассылать в банки предписания «содрать» со счетов граждан в пользу государства суммы задолженности. С 20 июня эту операцию должна начать выполнять специальная компьютерная программа.
С точки зрения государства, идея выглядит просто великолепно: высвободится куча служащих ФССП. Но самое главное, в бюджет прольется просто поток денег. Дело в том, что сейчас физических возможностей приставов хватает преимущественно на штрафы более-менее существенного размера. Неплательщики мелких 500-рублевых штрафов (коих в общей массе автовладельцев подавляющее большинство) чаще всего ни о каких принудительных взысканиях и не слыхивали.
Насколько велики общие суммы взысканий с водителей-нарушителей, до которых пока еще не дотянулись цепкие пальчики приставов, хорошо известно. Всего штрафов ГИБДД за прошлый год оформлено на 128,3 млрд. руб. И из них на конец 2021 года оплачено только 72,7 млрд. — 56,6%. Соответственно, коллективный «должок» составляет 55,6 млрд. Статистика утверждает, что более 80% постановлений оформляется за незначительное превышение скорости — на 20—40 км/ч. То есть львиная доля неплательщиков — граждане, просрочившие оплату тех самых 500 рублей и до которых у приставов просто не доходят руки.
Но с 20 июля все изменится. Бездушные и неутомимые компьютеры «зачистят» абсолютно всех должников. Причем, не ограничатся списанием с их банковских счетов этих несчастных «пятисоток»! Так, с каждого «слупят» еще по 1000 рублей в виде обязательного в таких случаях штрафа за неуплату штрафа. И автоматически «вытянут» еще по 1000 рублей в качестве исполнительского сбора. То есть, если гражданин задолжал казне каких-то 500 ₽ (не оплатил штраф в течении 70 дней) — отдашь потом ей уже 2500 в общей сложности. Таким образом, вышеупомянутые 55,6 млрд. недоимок по штрафам ГИБДД волшебным образом очень скоро превратятся не менее чем в 250 млрд! Неплохой «профит» для бюджета, напряженного последствиями санкций и спецоперацией на Украине.
Что же касается автомобилистов, то грядущий «чес» взысканий станет лишним поводом для «моралистов в погонах» поговорить на тему «а ты не нарушай». Но в данном случае это не сработает. Во-первых потому, что с камер ГИБДД часто приходят просто ошибочные протоколы. Например, человек вообще не ездит своем авто какое-то время, а потом чисто случайно узнает, что на нем «висит» штраф. А впоследствии оказывается, что он был выписан случайно — кто-то просто перепутал номер авто или вообще модель ТС. А не подозревая о штрафе, ты его точно не оплатишь и станешь должником — со всеми вытекающими финансовыми потерями, будучи совершенно невиновным. Во-вторых, известно, что «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП) до сих пор периодически «глючит» и в ней вовремя не появляются или просто куда-то деваются данные об оплате штрафа.
Результат подобного сбоя в системе тоже «прекрасен»: для «электронного пристава» человек, на самом деле оплативший взыскание, формально окажется неплательщиком. Автор этих строк пару лет назад тоже оказался в подобной «смешной» ситуации. ФССП тогда списала с меня не 3000 рублей, как полагалось по закону, а 9000 рублей — по 3000 с каждого из трех счетов, найденных ею в двух банках. Мне тогда пришлось лично ехать в межрайонное «логово» ФССП и предъявлять приставу, отвечающему за мое дело, чеки-доказательства оплаты. А с 20 июня 2022 года взять и решить таким образом проблему неправомерного взыскания уже не получится. Теперь все вопросы несправедливого списания можно будет решить исключительно через суд! Со всей положенной в таких случаях волокитой и бюрократией. И временными лагами.
Ибо ожидающиеся массовые тяжбы автомобилистов с ФССП по поводу несправедливых взысканий еще больше загрузят отечественную судебную систему, и так стонущую от обилия работы. Таким образом становится ясно, что власти организовали еще одну систему «автоматического» и мгновенного наказания рядового гражданина, но даже не подумали о необходимости параллельно организовать столь же «автоматический» механизм обжалования несправедливости. Впрочем, чему тут удивляться, у нас почти везде так: деньги в пользу государства «сдирают» мгновенно даже в случае ошибки. А восстановить справедливость гражданин если и может, то только долгим и крайне тягомотным и ресурсозатратным способом.
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