Подзабытый, но действенный способ защитить машину от резко активизировавшихся угонщиков

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним, что противоугонная маркировка деталей автомобиля — это не инновация, ее придумали еще в конце прошлого столетия. В 2000-х популярность процедуры несколько снизилась, но сейчас, когда вопрос сохранения драгоценного имущества встал особенно остро, спрос на услугу вновь начал расти.
В отличие от противоугонных систем, которые блокируют двигатель, коробку передач, рулевую или тормозную системы, маркировка, ясное дело, никаких препятствий для мошенников не создает. Она работает иначе: просто отпугивает их. Здравомыслящие похитители не связываются с «помеченными» автомобилями, ведь они доставляют лишние хлопоты — такие машины (или их детали) крайне сложно перепродать, да и высок риск оказаться за решеткой.
В теории звучит многообещающе, согласитесь. Но так ли эффективна противоугонная маркировка на практике?
Для начала вкратце расскажем о том, что собой, собственно, представляет эта процедура. Противоугонная маркировка — это нанесение уникальной комбинации из букв и цифр (VIN-номер или его часть) на детали автомобиля химическим или механическим путем. Если конкретнее, то по желанию автовладельца можно пометить все стекла, зеркала, оптику, двери, крышку багажника, элементы салона, любые агрегаты и комплектующие.
Чтобы отпугнуть автоворов, на внешние элементы — в частности, на боковые стекла — наносятся, как правило, заметные, хорошо читаемые издалека метки. А на тот случай, если это не поможет, и машина таки покинет парковку в неизвестном направлении, информация о произведенной процедуре передается правоохранителям. То есть любой гаишник, имеющий доступ к базам данных, может оперативно проверить, кто перед ним: «авторизованное» лицо или похититель.
«И неужели от метки нельзя избавиться?» — быть может, спросите вы. Удалить гравировку так, чтобы не осталось ни следа, не получится. Единственный способ «обезличить» авто — заменить помеченные детали. Но это экономически нецелесообразно, да и что делать со снятыми элементами? На «черном» рынке их не продашь — кому нужны детали с гравировкой, это же «уголовка». В общем, для угонщиков машины с метками — не «лакомый кусок», а сплошная головная боль.
Из прочих плюсов противоугонной маркировки можно отметить то, что она не наносит вреда стеклянным, зеркальным и прочим элементам; у нее нет «срока годности» — ее не нужно каким-либо образом обслуживать или периодически обновять; сам процесс занимает относительно немного времени (порядка 15 минут на одну деталь) и, как ни странно, он не разоряет. Скажем, в Москве цена маркировки одной детали начинается от 500 рублей.
Конечно, если посчитать «на круг», то сумма может набежать приличная и даже для некоторых — неподъемная. С другой стороны, надежные противоугонные системы обходятся куда дороже, и со многими из них похитители уже научились работать. Главное здесь — найти грамотного исполнителя — надежный сервис, который сделает все, что нужно (в том числе отправит данные правоохранителям), и при этом не «накосячит».
Что же касается минусов, то судя по форумам, можно отметить лишь один: яркие метки чуть портят внешний вид автомобиля. Особенно, если речь идет о тюнингованной машине, люксовой или каком-либо раритете. Впрочем, владельцы уникальных авто, как правило, оберегают их весьма тщательно: не скупятся на противоугонные системы и охраняемые парковки. Хотя даже в таких случаях маркировка лишней не будет…
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