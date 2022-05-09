Подзабытый, но действенный способ защитить машину от резко активизировавшихся угонщиков

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним, что противоугонная маркировка деталей автомобиля — это не инновация, ее придумали еще в конце прошлого столетия. В 2000-х популярность процедуры несколько снизилась, но сейчас, когда вопрос сохранения драгоценного имущества встал особенно остро, спрос на услугу вновь начал расти.

В отличие от противоугонных систем, которые блокируют двигатель, коробку передач, рулевую или тормозную системы, маркировка, ясное дело, никаких препятствий для мошенников не создает. Она работает иначе: просто отпугивает их. Здравомыслящие похитители не связываются с «помеченными» автомобилями, ведь они доставляют лишние хлопоты — такие машины (или их детали) крайне сложно перепродать, да и высок риск оказаться за решеткой.

В теории звучит многообещающе, согласитесь. Но так ли эффективна противоугонная маркировка на практике?