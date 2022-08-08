Новые автомобили в России подешевели, но подорожали

Порадовать россиян решили аналитики «СберАвто»: они подсчитали, что средний чек на новый автомобиль в России снизился с 2 430 000 до 2 300 000 рублей. При этом сравнивались данные на конец мая и конец июля: то есть перед нами динамика двух месяцев. К слову, в этом же исследовании говорится, что подешевели и «бэушки»: с 1 150 000 до 1 100 000 целковых. Разница небольшая, но все равно приятно.

Если же брать не два, а шесть месяцев, что и сделали аналитики агентства «Автостат», то результаты получаются менее оптимистичные. По их данным, средняя цена нового автомобиля на начало июля составляет 2 316 000 рублей, а это на 23% больше чем было на начало января, до всем известных событий. При этом иномарки подорожали на 20% до 2 686 000 «деревянных», а отечественные машины — на 31% до 1 029 000.

К слову, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о том, что помимо автомобилей, в России ощутимо подскочили в цене и запчасти, и топливо. А подробнее об этом — в видеообзоре главных событий минувшей недели, который можно посмотреть здесь.