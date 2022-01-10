Вступил в силу закон об тюремном сроке за «встречку»

Вступила в силу новая статья УК — 264². Согласно ей, с 10 января 2022 года нарушитель ПДД-рецидивист может быть подвергнут не только повышенному штрафу величиной в 200—300 000 рублей, но и реальному тюремному заключению сроком до двух лет. В случае повторного попадания под эту же статью УК, водителю будет грозить уже 300—500 000 рублей штрафа и лишение свободы до трех лет. В статье также предусмотрено наказание в виде исправительных работ.

Все это грозит водителю за неоднократные в превышения разрешенной скорости свыше 60 км/ч, выезды на полосу встречного движения или встречные трамвайные пути.